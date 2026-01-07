La inminente venta de Allende al Inter de Miami acerca a Fer López al Celta

El Celta se está moviendo con velocidad para repatriar a Fer López, objetivo prioritario de Claudio Giráldez para reforzar el plantel en la ventana invernal, cuya cesión negocia el club celeste con el Wolverhampton.

Con el cupo de fichas profesionales cubiertas, el retorno del mediocampista canterano pasaba necesariamente por liberar espacio en la plantilla, situación que el Celta ha acelerado con la reciente cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, que deja una plaza libre, y la inminente venta del argentino Tadeo Allende, que ya no va a regresar a Vigo.

Fuentes de la Calle del Príncipe confirman que el acuerdo con el Inter de Miami, donde el delantero argentino ha militado a préstamo el último año, está «muy próximo». Quedan tan solo por concretar pequeños detalles, en su mayor parte de tipo burocrático, que pueden retrasar algún tiempo el anuncio de la operación.

El traspaso se cerrará por un montante próximo a los 5 millones de euros, algo más de lo que el equipo vigués pagó en su momento por el argentino a Godoy Cruz, que recibirá el 20 por ciento de la plusvalía de la venta. El Celta, no obstante, conserva un elevado porcentaje de los derechos económicos de Allende en caso de una futura venta. El argentino firmará un contrato de larga duración, no inferior a tres temporadas.

Tadeo Allende fue uno de los primeros fichajes de Marco Garcés tras relevar a Luis Campos como responsable de la dirección deportiva del Celta en enero de 2024. El mexicano incorporó en su primer mercado con el Celta a coste cero a Jailson Marques y a Javier Manquillo y adquirió por 4,5 millones como apuesta de futuro a Allende, con un contrato por cuatro temporadas. El recorrido del argentino en LaLiga fue sin embargo breve: 331 minutos repartidos en 11 partidos, en los que aportó un gol.

Con Rafa Benítez, que avaló su fichaje, el artillero argentino tuvo cierto protagonismo, pero tras la llegada de Claudio Giráldez al primer equipo Allende fue perdiendo peso en la vida competitiva del Celta, hasta desaparecer casi por completo el pasado curso.

Tras jugar apenas un minuto en los primeros meses de la pasada temporada, el Celta lo cedió al Inter de Miami, donde el delantero ha recuperado valor con el conjunto estadounidense (24 goles en 54 partidos) con buenas actuaciones en la temporada regular y un destacado papel en el play-off que dio al equipo que dirige Javier Mascherano el título de liga el pasado mes de diciembre.

La inminente venta de Allende y la cesión hasta junio de Damián Rodríguez al Racing de Santander deberían acelerar las negociaciones para el retorno al club de Fer López, como pronto hasta junio. El futbolista, que apenas ha tenido protagonismo en el Wolverhampton, donde solo ha sido capaz de sumar 6 puntos en las primeras 20 jornadas de la Premier, ha pedido retornar cedido en este mercado al Celta, que lo tiene como gran prioridad de mercado.

Giráldez, que ya no quería venderlo en verano, considera que López se ajusta perfectamente al perfil de centrocampista creativo y con buen último pase que el técnico pidió para completar la plantilla en el mercado estival y ha pedido al Celta un esfuerzo para repatriarlo.

Los factores se han alineado en favor del equipo celeste porque el Wolverhampton, que pagó en junio 23 millones por su fichaje, acepta que el jugador salga cedido para que la falta de minutos no frene su progresión y no ve con malos ojos su regreso al Celta.

Quedan sin embargo numerosos detalles por concretar para que el retorno de Fer López sea un hecho. En primer lugar, la duración de la cesión, que podría ser de seis meses, hasta junio, o como prefieren el jugador y el Celta, por temporada y media, es decir, por 18 meses. Nada hay de momento acordado.

Falta igualmente por concretar el coste que la cesión tendrá para el Celta porque el conjunto inglés parece decidido a recuperar una parte de la inversión realizada el pasado verano y quiere cobrar por el préstamo. A ello hay que añadir qué parte del sueldo del jugador puede asumir el Celta y cómo lo encaja el club en el límite salarial. Este último punto implicaría que Fer López tendría que aceptar una importante rebaja salarial para que la operación pudiera concretarse. Aunque el acuerdo no está próximo, en la Calle del Príncipe son optimistas en lograr un feliz desenlace.