El Celta retorna hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras descansar la festividad de Reyes con buenas expectativas de recuperación de los tres futbolistas que aún permanecen en la enfermería.

El equipo retorna al trabajo pendiente de Starfelt, Ristic y Carlos Domínguez

El caso más complicado es seguramente el de Carl Starfelt, a quien una lumbalgia impidió a última hora ser de la partida en el último partido contra el Valencia en Balaídos. El central sueco ha iniciado de forma parcial el trabajo con el grupo, lo que hace pensar que estará en condiciones de vestirse de corto el próximo lunes en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Mejores aún son las expectativas con Mihailo Ristic, que suma ya varios entrenamientos con el grupo, y Carlos Domínguez, incorporado también de forma progresiva al trabajo colectivo tras perderse los últimos cuatro partido de Liga por una rotura de fibras en el aductor de su muslo izquierdo. No figura en el parte de enfermería Pablo Durán, que frente al Valencia se resintió de su problema en el hombro, pero que ya el lunes se ejercitó con el grupo con toda normalidad.