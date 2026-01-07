El equipo retorna al trabajo pendiente de Starfelt, Ristic y Carlos Domínguez
Giráldez dispondrá de cinco sesiones para preparar el duelo del lunes contra el Sevilla
El Celta retorna hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras descansar la festividad de Reyes con buenas expectativas de recuperación de los tres futbolistas que aún permanecen en la enfermería.
El caso más complicado es seguramente el de Carl Starfelt, a quien una lumbalgia impidió a última hora ser de la partida en el último partido contra el Valencia en Balaídos. El central sueco ha iniciado de forma parcial el trabajo con el grupo, lo que hace pensar que estará en condiciones de vestirse de corto el próximo lunes en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Mejores aún son las expectativas con Mihailo Ristic, que suma ya varios entrenamientos con el grupo, y Carlos Domínguez, incorporado también de forma progresiva al trabajo colectivo tras perderse los últimos cuatro partido de Liga por una rotura de fibras en el aductor de su muslo izquierdo. No figura en el parte de enfermería Pablo Durán, que frente al Valencia se resintió de su problema en el hombro, pero que ya el lunes se ejercitó con el grupo con toda normalidad.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista