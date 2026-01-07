Aspas deshoja la margarita

El Celta obsequió el pasado año a su afición por Navidades con la renovación de Iago Aspas. El anuncio se hizo el mismo 25 de diciembre y se festejó por todo lo alto en el entrenamiento abierto al público que el equipo de Giráldez celebró dos días antes de la festividad de Reyes en Balaídos. «Seguiré mientras me dé el cuerpo y el alma y disfrute en el campo», dijo entonces el astro céltico sobre su futuro, precisando que le gustaría «continuar batiendo récords» el tiempo que le quedase en activo.

Iago condicionaba su continuidad a su rendimiento en el campo y a la necesidad de sentirse protagonista en un Celta que ha elevado su nivel de exigencia con su participación en la Europa League. De momento, el cuatro veces ganador del Trofeo Zarra no ha tomado la decisión que tenía clara hace un año y ha pasado de puntillas sobre al asunto cada vez que se le ha preguntado por su renovación. «No hemos hablado. Siempre dije que lo iríamos viendo a lo largo de la temporada. Ahora me estoy encontrando bastante cómodo. Me viene mal esta semana de parón, porque estaba bien físicamente. Pero sirve para refrescarse, estar con la familia y volver con más fuerza», apuntaba sin dar pistas en diciembre pasado tras el partido en el Carlos Tartiere contra el Oviedo.

Jonathan Aspas, su hermano y representante, explicaba algunas semanas antes que Iago quería sopesar su decisión con más calma que hace un año. «Será más hacia el final. Dependerá de cómo se encuentre, de sus sensaciones, pero yo creo que él tiene un papel muy importante en el equipo. Es capitán, hay muchos partidos y hay que dosificar», comentaba Jonathan, abriendo una puerta a la esperanza.

El mayor de los Aspas daba la clave: «Hay que dosificar». Esto es precisamente lo que ha hecho esta temporada Claudio Giráldez con su estrella. El técnico ha graduado sus apariciones para exprimir al máximo su genio y regular sus minutos de calidad ahora que el físico comienza a pasarle factura. Sin embargo, a la hora de echar la vista a los números, la diferencia de minutos y de rendimiento entre la actual temporada y la anterior no es demasiado significativa.

Hace un año a estas alturas de competición Iago había jugado 1.175 minutos repartidos en 13 encuentros de Liga y uno de Copa de Rey, con una aportación de 6 goles y 3 asistencias; este curso el morracense suma 1.084 minutos repartidos en 23 partidos, 16 de Liga (667’), 6 de Europa League (372’) y uno de Copa (45’), con un aporte de 4 goles y 4 asistencias en las tres competiciones. Tampoco la diferencia en los partidos que Iago ha jugado como titular es muy relevante: 14 el pasado curso entre Liga y Copa por 11 esta temporada contando el campeonato doméstico y la competición europea.

Por lo que respecta a su objetivo de seguir batiendo récords en el Celta y en LaLiga, a los muchos que ya tiene en su zurrón, el mejor futbolista de la historia del Celta (nadie lo pone ya en duda) ha añadido una nueva marca a su amplia colección, igualando el registro de 236 participaciones goleadoras en LaLiga del legendario David Villa, un hito que el moañés acabará superando en cuanto anote su próximo gol o asista a un compañero.

Mientras Iago se lo sigue pensando, Claudio Giráldez insiste en que «tiene cuerda para rato» y se muestra convencido de que esta temporada no será la última que lo va a tener a sus órdenes. En más de una ocasión este curso, el porriñés ha elogiado su rendimiento y ha agradecido su liderazgo en el vestuario, confirmando que su continuidad es para él prioritaria.

En este mismo sentido se ha expresado el club. «Yo soy muy optimista. En cada trazo que hace, en cada idea que tiene, deja mucha calidad. Eso es algo que no sobra en el fútbol de hoy», destacaba recientemente el director de fútbol, Marco Garcés, que situaba nuevamente la pelota en el tejado del jugador, animándolo a mover ficha.

El consejero Sergio Álvarez, no hace mucho compañero de fatigas de Aspas en el vestuario celeste, también proclamaba su optimismo sobre su renovación y hasta se permitía darle con consejo. «Sabemos que es muy importante para nosotros, estamos muy contentos con él y al final decidirá lo que él vea mejor para su vida, para su futuro. Yo el único consejo que le puedo decir, como exfutbolista que soy, es que no hay nada mejor que estar en el campo y disfrutar de lo que más te gusta».

Sin lesiones hasta la fecha

La política de dosificación del esfuerzo en busca de minutos de calidad que Claudio Giráldez sigue con Aspas está teniendo el efecto perseguido. Atrás parecen haber quedado los problemas de espalda que lo atormentaron en la recta final del curso 2022-23 y, a diferencia de la pasada temporada, Iago está a punto de completar la primera vuelta del campeonato sin haber sufrido un solo percance.La pasada temporada la completó entera con pocos contratiempos. Apenas una rotura de fibras en el sóleo que se produjo en el mes de enero durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el Celta disputó contra el Racing en El Sardinero. Este problema le obligó a perderse cuatro partidos de Liga (Rayo Vallecano, Athletic, Alavés y Valencia), además del encuentro liguero contra el Betis, que no jugó por precaución, y el duelo copero de octavos de final en el Santiago Bernabéu.