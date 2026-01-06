La visita a Anoeta, el sábado 21 a las 18:15

LaLiga dio a conocer el horario para el encuentro de la vigésimo primera jornada que va a enfrentar a la Real Sociedad y al Celta en el estadio de Anoeta. El choque ha sido programado para el sábado, día 21 de enero, a las 18:15 horas, retransmitido por Movistar. El partido se jugará menos de 72 horas después del duelo europeo contra el Lille del jueves anterior