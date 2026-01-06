El Celta cierra la cesión hasta junio de Damián al Racing de Santander

El Celta ha cerrado la cesión al Racing de Santander de Damián Rodríguez , que jugará a préstamo en el conjunto cántabro, actual líder de Segunda División, hasta final de temporada. El futbolista, que ya no participó ayer en el entrenamiento abierto al público celebrado por el Celta en Balaídos, se encuentra desde el pasado domingo en Santander. El anuncio será oficial una vez que el jugador pase el trámite del reconocimiento médico y estampe su firme en el contrato que lo vinculará al equipo cántabro hasta el mes de junio.

Con la cesión al Racing, el Celta cumple el objetivo de que el medio centro pontareano disponga de los minutos que actualmente no le está concediendo Claudio Giráldez en un equipo competitivo en el que el jugador podrá seguir progresando futbolísticamente. Pese a su pérdida de protagonismo esta temporada, el club sigue contando con Damián para un futuro no lejano.

La cesión del pivote ponteareano permitirá al Celta liberar una de las fichas profesionales que necesita para poder inscribir fichajes en la actual ventana invernal, concretamente el de Fer López, cuya cesión negocia el club celeste con el Wolverhampton con buenas expectativas.