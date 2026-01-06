El banquillo más productivo de LaLiga

La política de rotaciones de Claudio Giráldez no ha menguado la pegada del Celta, que presume de tener el banquillo más productivo de toda la Liga. Desde que el técnico porriñés asumió el mando, la línea entre titulares y suplentes es difusa. Las alineaciones cambian de un partido para otro y la necesidad de gestionar el esfuerzo entre tres competiciones ha acentuado esta peculiar doctrina de cambios, que el técnico porriñés ha elevado esta temporada a su máxima expresión.

Los actores cambian, pero el Celta mantiene el colmillo afilado. Solo el banquillo del Atlético de Madrid puede comparársele en números. Ambos poseen la segunda unidad más anotadora del campeonato, con 10 goles de los suplentes, aunque la aportación del banquillo celeste es considerablemente mayor que la del colchonero en relación al total de los goles anotados por cada equipo y está también más repartida.

Los 10 goles anotados esta temporada por los suplentes del Celta en el torneo regular representan el 41,6 por ciento de los 24 que suma en total el cuadro celeste, mientras que en el caso del Atlético, que contabiliza 34 dianas, no alcanzan el 30 por ciento del global. En el Barcelona, tercero en el escalafón con 9 goles de banquillo, el porcentaje alcanza apenas el 16,9 por ciento, mientras que en el Espanyol (6 goles) y el Villarreal (5), representan el 27,2 y el 14,7 por ciento, respectivamente. Llama la atención el pobre aporte del banquillo del Real Madrid, con solo 2 goles, marcados por Vinicius y Fran García, que no llega al 5 por ciento.

El Atlético de Madrid es también un caso peculiar en LaLiga porque sus 10 goles de banquillo se concentran en solo tres jugadores: Antoine Griezmann, Thiago Almada y Conor Gallagher, que solo han anotado ejerciendo el papel de revulsivos. El francés ha marcado sus 6 goles como suplente, mientras que el argentino y el inglés suman dos cada uno. Ninguno de ellos ha marcado como titular.

Los celestes, en cambio, han alternado la mayor parte de sus goles entre la titularidad y la suplencia. El caso más evidente es el de Borja Iglesias, uno de los pocos futbolistas que se puede considerar indiscutible en este Celta, pero que ha marcado 2 de sus 7 tantos entrando desde el banquillo. También han alternado su aportación Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo Álvarez y Williot Swedberg.

El gol suplente es también un bien más repartido en el Celta que en el conjunto colchonero. Si en el Atlético se concentra en solo tres futbolistas, en el cuadro vigués se distribuye entre siete: 2 Jones El Abdellaoui, 2 Williot, 2 Borja Iglesias y 1 Hugo Álvarez, Miguel Román, Iago Aspas y Pablo Durán. El delantero santiagués ha marcado otros 5 goles ejerciendo la titularidad, mientras que Williot, ha hecho 2 de 3 y Pablo Durán, Hugo Álvarez y Aspas han anotado uno de los dos que figuran en sus respectivos casilleros. Jones, con 2 tantos, y Miguel Román, con uno, solo han marcado como suplentes.

Otros cuatro futbolistas celestes solo han marcado cuando han actuado como titulares. Se trata de Ferran Jutglà, con 2 tantos, y de Óscar Mingueza, Sergio Carreira y Javi Rueda, que contabilizan uno por cabeza.