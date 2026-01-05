Solo dos de los siete penaltis contra el Celta acabaron en gol
REDACCIÓN
El Celta es el equipo de LaLiga más castigado esta temporada por los penaltis, aunque esta circunstancia ha tenido un efecto bastante limitado contra los intereses del grupo que dirige Claudio Giráldez.
Al cuadro vigués le han lanzado en lo que va de curso siete penas máximas, pero apenas dos de estos lanzamientos acabaron en el fondo de la red. Lewandowski (Barcelona) y Budimir (Osasuna) son los dos únicos jugadores que han logrado batir a Andrei Radu desde los 11 metros.
Los lanzamientos de Nico Williams (Athletic) y Rafa Mir (Elche) se toparon con el portero rumano, que adivinó sus intenciones y evitó que anotasen con dos meritorias paradas. Tampoco encontraron la red el propio Budimir, que estrelló contra el travesaño el segundo de los penaltis que le tiró a Radu en El Sadar, y el granota Etta Young, que no encontró puerta en el que le lanzó en el Ciutat de Valencia.
El séptimo penalti del curso se lo lanzó el valencianista Pepelu a Radu, estrellando el balón contra el poste derecho de la portería celeste, aunque el guardameta céltico, que se ha revelado como un consumado especialista en tan difícil suerte, había adivinado la trayectoria de la pelota.
Un dato interesante: el Celta ha ganado cuatro de los seis partidos en los que le han lanzado penaltis. Superó a Osasuna, Levante, Athletic y Valencia y cayó ante Elche y Barcelona.
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas