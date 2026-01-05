La ‘era del Panda’

Borja Iglesias ha asumido definitivamente el liderazgo en el ataque del Celta, que ha dejado atrás años de dependencia de Iago Aspas. El incombustible astro moañés, que el sábado volvió a establecer otro registro histórico en LaLiga con su asistencia a Hugo Álvarez en el cuarto gol al Valencia, sigue siendo el líder espiritual del vestuario, el referente en que todos se fijan, pero camino de los 39 años sus apariciones se dosifican y su influencia en el juego del equipo ha decrecido.

El referente del ataque celeste es ahora el Panda. Pocos delanteros (y menos aún nueves) en LaLiga tienen tanta influencia como el santiagués en el juego de sus respectivos equipos. Borja no se limita a culminar las jugadas de ataque, sino que participa de forma activa en la construcción de las jugadas, bien aguantando la pelota para descargar el juego hacia los costados, bien para combinar o asistir con un pase a la espalda de la defensa rival.

«Tiene un entendimiento del juego muy alto y aún encima nos ayuda a jugar a todos un poquito mejor porque es capaz de, desde jugar sobre él, salir de muchas presiones, asistir; de hacernos, ya no solo por los goles, más completos en el plano ofensivo. Además es muy inteligente en la presión», certificaba tras la última victoria contra el Valencia Claudio Giráldez, que veía a su delantero con muchas opciones de participar en el próximo Mundial: «Su trayectoria la pone él mismo, sus goles hablan por sí mismos. Más allá de todo eso, es un delantero de selección. Tenemos un jugador en un buen momento de forma, con un compromiso brutal hacia el equipo».

Si la elección para ser seleccionado este verano con la Roja es cuestión de números, ningún otro delantero español presenta esta temporada el expediente del artillero céltico. Borja suma este curso en LaLiga diez participaciones de gol (7 goles y 3 asistencias), algo de lo que ningún otro atacante puede presumir fuera del Barcelona o del Real Madrid. Camino de los 33 años, que cumple el día 17 de este mes, el Panda se acerca al nivel de forma de sus mejores tiempos, cuando lideraba el gol en el Betis o el Espanyol en pugna por el Trofeo Zarra con el mismísimo Iago Aspas en plenitud de facultades.

Con su doblete al Valencia del pasado sábado, el punta compostelano suma ya tantos goles con el Celta como la pasada temporada y casi iguala número de asistencias. El pasado curso Borja fue el máximo artillero celeste, con 11 dianas, una más de las aportadas por Iago Aspas, que concluyó el curso con 10 tantos y 5 asistencias.

Esta temporada Borja Iglesias suma 7 tantos y 2 pases de gol en LaLiga, números que ha completado con otros dos goles en la Europa League y otros dos en la Copa del Rey. Los 11 goles de la pasada temporada los anotó el compostelano después de intervenir en 39 partidos y acumular 2.062 minutos sobre el césped. Este curso ha participado en 25 partidos con 1.382 minutos de juego y mucho recorrido por delante para mejorar sus registros en un equipo y con un técnico que han sacado a relucir su mejor fútbol: «Ha sido un año increíble, estoy muy feliz, estoy en mi casa, estoy disfrutando como un enano».

Otro récord al saco: Aspas iguala el registro de participaciones de gol de David Villa

Iago Aspas ha echado otro récord al saco. El mejor goleador de la última década sigue pulverizando registros en el Celta y en LaLiga española, pese a que sus minutos son ahora contados. Camino de los 39 años, que cumplirá en agosto, el astro moañés sigue aportando goles y asistencias al conjunto celeste.Su último logro ha sido nada menos que igualar al legendario David Villa como el futbolista español con más participaciones de gol en el presente siglo. Según publicaba la cuenta especializada en estadísticas del Celta @Afouteza e Corazón, con su asistencia a Hugo Álvarez en el cuarto gol que el Celta le marcó el pasado sábado al Valencia, el atacante morracense ha alcanzado las 236 participaciones combinadas de gol que en su momento estableció el artillero asturiano. Aspas contabiliza 167 goles y 69 asistencias, mientras que Villa anotó 184 tantos y firmó 52 pases de gol.Aunque Iago ha aplazado de momento la decisión sobre su retirada –la opinión generalizada y de Claudio Giráldez es que seguirá una temporada más–, tiene todavía 20 partidos de Liga y un mínimo de 2 en Europa para mejorar los registros combinados de Villa, pues parece imposible que puede llegar a los 184 goles que anotó el artillero asturiano. Giráldez dosifica esta temporada más las apariciones de Iago, que ha aceptado de buen grado el papel de revulsivo que ahora tiene en el equipo. Pese a que sus minutos son muchos menos, sus números esta temporada siguen siendo impresionantes: 4 goles y 4 asistencias (2 en la Liga y 2 en la Europa League) en poco más de 1.000 minutos en el terreno de juego combinados entre ambas competiciones.