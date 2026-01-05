Hacia Europa con los indicadores al máximo

El Celta ha iniciado 2026 con las mejores sensaciones del curso. El equipo de Giráldez transita por LaLiga con los indicadores futbolísticos al máximo y la sensación de que repetir la hazaña de clasificarse para Europa con una plantilla mayoritariamente integrada por chavales de la casa no solo es posible, sino que parece bastante probable. Los números y el juego que está practicando el equipo así lo sugieren, pese a la temprana eliminación copera (que incluso puede ser beneficiosa para este objetivo) y el inevitable desgaste que ha supuesto ( y todavía va a suponer) la participación en la Europa League

Un simple vistazo a la clasificación basta para confirmar que el Celta mejora sus prestaciones de la pasada temporada. A falta de una jornada para la primera vuelta, los celestes suman 26 puntos, dos más que hace un año a estas alturas de competición. Algo más de cinco victorias separan al conjunto olívico de la salvación matemática, el objetivo básico, que Claudio Giráldez sitúa precavidamente en 42 puntos.

«Tenemos que sumar 42 aproximadamente en Primera para poder mantenernos. Es lo que tenemos que valorar, que estamos en una posición privilegiada para ello», manifestó el técnico porriñés tras el último partido contra el Valencia cuando se le preguntó por la posibilidad de retornar este curso al continente. El estratega porriñés, ya lo hizo la pasada temporada, no quiere hablar de Europa hasta que la permanencia sea una realidad matemática.

Sin embargo, pese al lastre que supuso la insólita retahíla de siete empates a un gol en las nueve primeras jornadas y las dificultades para ganar en Balaídos, donde no se logró la primera victoria hasta el mes de diciembre, el Celta ha tomado velocidad de crucero hacia tan ambicioso objetivo.

El equipo vigués figura, de hecho, entre los mejores del campeonato desde que consiguieron en El Sadar, allá por el mes de octubre, su primer triunfo del presente curso (jornada 10). Desde aquella primera victoria contra Osasuna (2-3), los celestes han sumado 18 puntos, una cifra en estas últimas ocho jornadas que solo han superado el líder, Barcelona (27 puntos), el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal (21) y ha igualado el Espanyol. Es decir que el Celta ha sumado en este tramo competitivo solo 3 puntos menos que el segundo, tercero y cuarto clasificado y los mismos que el quinto.

Otro síntoma de la salud del conjunto de Giráldez es el equilibrio entre el balance ofensivo y el defensivo. No marca tantos goles ni se mueve tan cómodo en el vértigo, cuando los partidos están en el alambre, pero ha ganado madurez en la interpretación del juego y mucha solidez.

El Celta mejora claramente el balance de la pasada temporada entre goles marcados y recibidos. Los de Giráldez han marcado 4 goles menos que la pasada campaña (24 por 28), pero también han recibido 10 menos (30 por 20) y son, conjuntamente con el Barcelona, el cuarto equipo de LaLiga que menos goles ha recibido en las 18 primeras jornadas del campeonato. Le superan apenas, el Villarreal, el Atlético y el Real Madrid.

La solvencia defensiva del cuadro vigués ha crecido además en las últimas seis jornadas, en las que el equipo de Giráldez apenas ha encajado un par de tantos y ha sumado 14 de los 18 puntos que se han puesto en juego.

Los celestes también han superado con sus últimas victorias contra el Athletic Club y el Valencia la asignatura pendiente que esta temporada tenían en Balaídos y que han compensando con un gran rendimiento a domicilio, con récord de cuatro victorias consecutivas como visitantes (Osasuna, Levante, Alavés y Real Madrid) rematadas con un empate en el Carlos Tartiere en el partido que despidió el pasado año. Y el equipo puede ampliar este serie sin perder el próximo lunes en el partido que cerrará la primera vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Los celestes consolidan la séptima plaza y acechan la sexta, ahora a dos puntos

La penúltima jornada de la primera vuelta ha sido propicia para los intereses del Celta, que con su victoria frente al Valencia (4-1) avanza con paso firme hacia posiciones europeas.El triunfo contra que el equipo que dirige Carlos Corberán se ha visto acompañado por una serie de resultados que no solo han permitido a los celestes consolidar la séptima plaza que alcanzaron en el cierre de 2025, sino que también les ha permitido ponerse a rebufo de la sexta, en manos del Betis, y ahora a tiro 2 puntos después de la goleada que el equipo de Manuel Pellegrini sufrió ayer en el Santiago Bernabéu (5-1).El cuadro celeste amplía además su ventaja con respecto al octavo clasificado, el Athletic Club, que el sábado no pasó del empate contra Osasuna en El Sadar (1-1). Los de Giráldez incrementan su ventaja en dos puntos, con el diferencial de goles de momento a favor (+2) gracias a su último triunfo contra los de Ernesto Valverde en Balaídos. El siguiente en liza, el Elche, se sitúa actualmente a 4 puntos de los célticos después de su derrota en el Martínez Valero (3-1) a manos del Villarreal.Los célticos reducen también sus desventaja frente a la quinta plaza, que sigue ocupando el Espanyol después de la derrota que el conjunto de Manolo González sufrió frente al Barcelona en el derbi catalán, aunque la distancia frente al equipo perico es todavía de 7 puntos.