Un regalo de récord de los 'Reyes Celestes': fiesta en el entreno a puertas abiertas en Balaídos

El Celta abrió este lunes las puertas de Balaídos para que 6.511 aficionados, récord de asistencia para una cita así, pudiesen ver de cerca el entreno de los del Claudio Giráldez. La ilusión está instaurada en el celtismo, sobre todo tras la brillante racha de resultados en LaLiga, especialmente el último duelo: un contundente 4-1 en casa frente al Valencia. El entusiasmo se personificó especialmente en los más pequeños, que acudieron al estadio deseosos, por lo menos, de una firma y una foto con sus ídolos a unas horas de que los Reyes Magos, que ya están por Vigo, entren en sus casas a dejar los regalos.

La afición celeste respondió en masa al ya habitual entrenamiento con público organizado por el Celta en las fiestas navideñas. Las puertas del estadio se abrieron a las 10.30 h, media hora antes de que los balones circulasen por el césped bajo un agradable sol mañanero, pero los más devotos se presentaron en los accesos mucho tiempo antes. Ello dibujó colas interminables en los aledaños de Balaídos, muestra de la perfecta comunión que existe actualmente entre el club vigués y su masa social, principalmente orquestada por la presidenta Marián Mouriño y el propio Giráldez.

Un regalo de los 'Reyes celestes': fiesta en el entreno a puertas abiertas en Balaídos /

Desde un 'selfi' con los jugadores hasta un intercambio de guantes con Radu. Los más pequeños disfrutaron este lunes con la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos, que les correspondieron acercándose, tras la preparación, a la zona de Tribuna y Marcador Bajo, las dos gradas abiertas para la ocasión. Además, tiraron varios balones a los graderíos. Javi Rueda incluso alentó a los presentes detrás de la portería con un 'minishow' antes de entregar una bola con la mano.

«El club quiere agradecer una vez más el apoyo constante de una afición, siempre presente, que acompaña al equipo jornada tras jornada, incluso, más allá de nuestras fronteras», refirió el propio Celta en un comunicado.

Los resultados acompañan en esta magnífica relación. El Celta encadena cuatro triunfos consecutivos en LaLiga, entre ellos, los dos primeros en su feudo, frente al Athletic Club y el pasado sábado ante el Valencia con cuatro goles en su haber. Estos auparon al conjunto a la séptima posición, con 26 puntos, a tan solo un par del puesto que da el tique a la Conference League. La parroquia celeste ya ha dejado atrás la amarga derrota copera en Albacete y continúa esperanzada con repetir una gesta en Europa League, en la que marchan decimonovenos. Otro enero más, los Reyes Magos escucharán los ecos de 'A Rianxeira' resonando todavía en en la avenida de Fragoso