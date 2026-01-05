Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrenamiento abierto en Balaídos en la víspera de Reyes

REDACCIÓN

Vigo

El Celta cumplirá con la tradición de los últimos años de abrir al público el entrenamiento de la víspera de Reyes aprovechando las vacaciones escolares. Será a las 11.00 horas en Balaídos. Se espera, como en años anteriores, la asistencia de centenares de aficionados.

