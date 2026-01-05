| División Honor Juvenil
El Celta no tiene piedad del Lugo para seguir en lo más alto
Buen regreso del Celta tras el parón navideño. Los celticos sabían de la importancia del partido ya que el Deportivo estaba solamente a dos puntos. La salida fue fulgurante y a los doce minutos de juego Pedro abría el marcador. El partido quedó visto para sentencia al descanso, con 3-0. La segunda parte fue mucho más fácil.
