Óscar Marcos da un golpe de Fortuna

El Celta Fortuna se lleva un partido loco por 2-3 ante un gran Cacereño que luchó hasta el final. El conjunto celeste, gracias a un gol de Óscar Marcos en el añadido, suma de nuevo tres puntos para mantener su buena dinámica y afianzarse en la segunda plaza de la clasificación. El conjunto local jugó un gran partido, pero la expulsión de Sanvi a falta de 20 minutos del final complicó en demasía las opciones verdiblancas. El Cacereño se mantiene como colista.

El partido empezó por todo lo alto, a un ritmo muy frenético y con ambos conjuntos lanzados al ataque para tratar de dominar los primeros compases del encuentro. La primera ocasión fue local, en el primer minuto probó César. Prácticamente de seguido, respondió el Celta Fortuna. Álvaro Marín recibió un gran balón para quedarse solo ante el portero y en el uno para uno apareció Diego Nieves para hacerse enorme ante el delantero e impedir el primer gol. El alivio duro poco en Cáceres, tan solo cinco minutos después, en el minuto 9, el filial celeste organizó una gran jugada por banda izquierda que, esta vez sí, Álvaro Marín mandó al fondo de la red de la portería local.

El Cacereño no se hundió, respondió al gol encajado con actitud y trató de acosar la portería de Coke. En el minuto 18, tras un pisotón a Deco en el borde del área, todo el conjunto local y su afición reclamaron con vehemencia un posible penalti. El árbitro no lo apreció así y el Cacereño solicitó la revisión del FVS. Tras revisarla, el colegiado señaló falta, pero fuera del área. Esa misma infracción la botó Berlanga, pero el portero celeste despejó el balón con mucha seguridad.

Después de una pequeña tregua de unos quince minutos, en la que no pasó prácticamente nada, el partido se volvió a activar en el tramo final de la primera mitad. En el minuto 38 un golpe de mala suerte atizó al conjunto local. Antañón puso un buen centro al área cacereña y al intentar despejar Sanvi se introdujo la pelota en su propia portería.

Acto seguido, y como clara respuesta, el Cacereño devolvió el golpe con un auténtico golazo de César para recortar distancias. El jugador verdiblanco se sacó un golpeo extraordinario para mandar el esférico a la escuadra derecha de la portería de Coke, imposible para el meta visitante. La primera mitad terminó con un buen disparo de De la Iglesia que consiguió repeler Nieves para mantener el 1-2 hasta el descanso.

La segunda parte prometía otros 45 minutos de intensidad y la cosa empezó fuerte. El conjunto local salió con todo, con el claro objetivo de buscar la remontada. Poco hubo que esperar para que el Cacereño volviera a poner las tablas en el minuto 51. Crespo, desde la banda, puso un balón perfecto al área visitante y en el segundo palo apareció Berlanga para rematar con contundencia, batir a Coke y anotar el segundo de su equipo.

El Celta Fortuna se volvió a activar y respondió lanzándose al ataque. Primero Joel López probó fortuna con un tiro lejano que Nieves mandó a córner y luego Antañón casi sorprendió al meta local al intentar un gol olímpico que exigió lo mejor de Nieves.

Tras el aluvión inicial de la segunda mitad, con envites de ambos equipo, el partido volvió a igualarse y el ritmo del partido descendido ligeramente a través de posesiones más largas y horizontales. Una calma que se rompió en el minuto 71 cuando Sanvi fue expulsado al recibir su segunda amarilla después de haber visto la primera en el 65 . Al Cacereño le tocaba afrontar los últimos 20 minutos en inferioridad numérica. El Celta Fortuna apretó el acelerador y se lanzó con todo a por la victoria. El conjunto local, en cambio, se replegó y cerró filas, esperando su oportunidad para generar peligro al contraataque.

Ya en el añadido la tuvo Carlos González para dar la victoria al Fortuna, pero apareció un defensor cacereño para sacar el balón bajo palos, cuando los celestes ya cantaban el gol. La presión celtista era absoluta y en el minuto 92 apareció Óscar Marcos con un gran gol para dar un triunfo muy sufrido al conjunto vigués.

FICHA TÉCNICA

Cacereño: Nieves; Emi, Javi Barrio, Sanvi, Crespo, Joserra; Ajenjo (Raúl Sanchis, 60’), Deco (Valdera, 60’), Diego Gómez (Carlos González, 68’), Berlanga (Martínez, 81’) y César Gómez (Iker, 81’).

Celta Fortuna: Coke; Gavián (Arcos, 68’), Meixus, Anxo, Joel López; Antañón (Jorge Pérez, 85’), Burcio (Luis Bilbao, 78’), Milla, De la Iglesia, Óscar Marcos y Álvaro.

Goles: 0-1 (Álvaro, 8’); 0-2 (Sanvi, 37’ (pp)); 1-2 (César Gómez, 39); 2-2 (Berlanga, 51’); 2-3 (Oscar Marcos, 93’).

Árbitro: Roca Robles, Juan Francisco, del comité murciano. El colegiado amonestó a Joserra, Javi Barrio, Javi Ajenjo y Sanvi fue expulsado por segunda amarilla en el 71’. Por parte del filial del Celta, sacó cartulina amarilla a Anxo y Óscar Marcos.

Incidencias: Antes de comenzar el partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de María Carmen Eugui, abuela y madre de los fisioterapeutas del Cacereño Íñigo y Juan Sarratea.