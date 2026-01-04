El Fortuna visita al colista con la idea de afianzarse en la segunda plaza

El Celta Fortuna se propone dar un paso más para afianzar su posición en la segunda plaza de la tabla encadenando frente al colista, Cacereño, una tercera victoria consecutiva (Estadio Príncipe Felipe, 12.00 horas). Tras doblegar en Lezama al Athletic Club y superar con un solitario gol de Bernard Somuah al Real Madrid Castilla en Balaídos, el conjunto que dirige Fredi Álvarez quiere dar otro paso al frente en la tabla, aprovechando la derrota ayer de otro de sus rivales directos, el Racing de Ferrol frente al Pontevedra en Pasarón. Ambos equipos se sitúan ahora a tres puntos de los celestes.

Una victoria frente al farolillo rojo, que no gana en su campo desde septiembre, no solo permitiría a los celestes ampliar su ventaja con sus directos perseguidores, sino seguir la estela del Tenerife, líder en solitario con 5 puntos de ventaja sobre el conjunto vigués, que esta jornada tiene un complicado desplazamiento a El Tajonar. El Castilla, ahora 5 puntos por debajo de los celestes, recibe al Arenteiro.

Fredi Álvarez afronta el choque con bajas significativas, especialmente en ataque después de que tanto Hugo González como Bernard Somuah sufriesen sendas lesiones musculares que los van a mantener alejados por un tiempo de los terrenos de juego; el valenciano con una rotura fibrilar en el muslo derecho y Somuah, con un desgarro muscular en el semitendinoso. A estas dos importantes ausencias se suman las bajas, también por lesión, de Jan Oliveras, Cristian Carro y Vicente Andrade. Fredi recupera a Quique Ribes y ha convocado a los juveniles Jorge Pérez y Mario Prado.