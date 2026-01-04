La defensa en zona catapulta al Celta

Cristina Cantero, entrenadora del Celta Femxa Zorka, avisaba en las horas previas al encuentro con Unibasket que todo lo que tenía que suceder en el partido tenía que partir desde la defensa. Un mensaje que viene repitiendo a lo largo de la temporada, pero que ayer fue más acertado que nunca.

Cierto es que cuando el equipo rival tiene un acierto tan grande desde la línea de 6.75 (9 de 13 al descanso) es complicado defenderlo. En el caso de Unibasket mucho más, ya que si presionas a las exteriores le dejas mucho hueco a las interiores, y Bosonit tiene buenos efectivos bajo los aros.

El partido comenzó bien para el equipo entrenado por Cristina Cantero. Las ayudas en defensa funcionaban y el equipo mandaba en el marcador, aunque sin una gran ventaja. Pero mediado el cuarto, Unibasket comenzó a dejar ver su estrategia. El equipo estaba acertado en el tiro exterior y logró tres triples consecutivas que le permitieron ponerse por delante en el marcador tras un 0-9 de parcial. El equipo vigués quedó tocado y se vio seis puntos abajo, y aunque pudieron reaccionar, no fueron capaces de bajar la desventaja de los cuatro puntos.

El segundo cuarto no comenzó mejor para el equipo entrenado por Cristina Cantero. Al equipo le faltaba continuidad, tanto en ataque como en defensa. Las viguesas estaban en un bloque mental que las riojanas no desperdiciaron, poniéndose por primer vez con diez puntos de ventaja en el marcador, 18-28.

Cantero no tardó un instante en solicitar un tiempo muerto y el equipo volvió a defender, consiguiendo un 9-0 de parcial que las volvía a meter en el partido. Pero una vez más el interruptor volvió a desconectarse y tres triples consecutivas de las riojanas volvieron a poner los diez puntos de ventaja en el marcador.

Tocaba volver a remar contracorriente y, una vez más, las jugadoras celestes lo hicieron, pues se fueron al descanso del partido con tan solo un punto de desventaja, 42-43, minimizando daños.

Cantero resolvió todo en el tiempo de descanso. Al comienzo del tercer cuarto colocó al equipo en una zona 2-3 que, por un lado, consiguió que las riojanas no anotaran en el cuarto un solo triple; y por otro que en los diez minutos de juego el Bosonit solamente fuera capaz de anotar cuatro puntos, por veinte el Celta Femxa Zorka.

Los últimos diez minutos de partido se iniciaron con el cuadro celeste quince puntos arriba en el marcador. Diez minutos finales en los que las locales administraron su ventaja, finalizando el encuentro con tres canteranas sobre el parquet de Navia, Isabel Cabello, Naiara Martínez y Aldara Rodríguez, el futuro del equipo vigués

Vennema no jugó

Iris Vennema no pudo finalmente, debutar ayer con el Celta Femxa Zorka. Todo fue debido a un problema burocrático, y es que el Joventut, equipo del que procede la alero holandesa, tramitó tarde la baja de la jugadora en la Federación Española, y el Celta Femxa Zorka no llegó a tiempo para poder tramitar la ficha y que pudiera jugar ayer.