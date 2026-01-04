«Hemos tenido momentos de sufrir, momentos de controlar. Hemos tenido la pizca de suerte necesaria en momentos del partido para ganar el partido y no es para nada justo el 4-1», confesó Claudio Giráldez a la conclusión del encuentro.

El técnico celeste destacó «el acierto» de su equipo para hacer cuatro goles, en un partido en el que, incidió, tuvieron «la suerte» de poder acertar en momentos importantes del partido. «Hemos sido capaces de llegar a 26 puntos a falta de una jornada para acabar la primera vuelta. Son números que nos acercan a la permanencia, pero tenemos que sumar 42 puntos para poder mantenernos. De momento, estamos en una situación privilegiada», afirmó.

Un gran rival

«Yo dije que el Valencia, para mí, tiene un equipo para estar en mitad de tabla hacia arriba y creo que acabará pasando. Se ha visto el nivel de sus jugadores, el nivel colectivo, y el nivel del entrenador», elogió el técnico celeste. «Somos capaces de competir contra todos desde mucho esfuerzo y no podemos cambiar el objetivo ni la hoja de ruta en Liga. Eso lo uno ya al mercado. Es lo mismo, tenemos que intentar no debilitarnos y, si podemos, fortalecernos para tener más recursos»

«Hay muchos rumores de muchas cosas sobre muchos jugadores y al acabar el mercado veremos cuál era verdad y cuál no. Va a tener más que ver el mercado con lo que quieran los jugadores que están. Tienen un compromiso increíble, quieren participar mucho, quieren estar aquí, tienen un contrato», analizó al respecto de la titularidad de Aidoo. «Es un ejemplo de lo que es seguir insistiendo, mejorar en muchas situaciones del juego, de mejorar físicamente. Hoy ha hecho un partido soberbio en lo defensivo, también en lo ofensivo».

«En un par de días empezaremos a pensar en el Sevilla. Tenemos un margen importante para este partido, que es el lunes, y queremos cerrar la primera vuelta siguiendo con esta línea de este partido, de saber que hay momentos que hay que sufrir», insistió. «El Valencia ha hecho un partido brutal, ha estado muy bien en muchos momentos del partido, con mucha personalidad y con muchos cambios tácticos. Hemos sido capaces de sufrir en muchos momentos, de defender en bloque bajo cuando nos ha tocado».