| División de Honor Juvenil

Celta y Val Miñor afrontan viajes de dificultad opuesta

Los celestes se miden al Lugo, el peor local, y los nigranenses al Deportivo, el mejor

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Vigo

El Celta arranca el año visitando a un Lugo (A Cheda, 12:00) que coquetea con los puestos de descenso. El conjunto lucense es el peor equipo como local, con cinco empates y dos derrotas, sin haber sumado una sola victoria. Los célticos quieren finalizar la primera vuelta del campeonato como líderes del grupo.

El Val Miñor despide la primera vuelta ante uno de los candidatos al título de Liga, el Deportivo (Abegondo, 12:00). Los coruñeses son el equipo más fiable en su terreno de juego, de donde solamente se les ha escapado un empate. El resto, seis partidos, se ha zanjado con victoria, con un balance de 26 goles a favor y 6 en contra. El Val Miñor, aunque fuera de los puestos de descenso, tiene que exprimir sus opciones.

