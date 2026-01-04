Ayer lo recuperamos: el Celta brilla por momentos

Algunas cosas se rompen de manera irremediable y ya nada las puede recomponer. Algunas personas se pierden y apenas queda su rastro. Todo cambia aunque no queramos, nunca es el mismo día, ni siquiera el mismo planeta. La nostalgia nos encadena y nos lastra. A veces, sin embargo, podemos regresar donde fuimos tan felices sin que esa belleza haya caducado. Este Celta competitivo y sólido, más industrial, recordó ayer en ocasiones al artístico de la temporada pasada: en ciertas presiones coordinadas, en un puñado de excelsas combinaciones, en un frenesí que impacta antes de diluirse. «Lo habíamos perdido y anoche lo recuperamos», le dice Rick a Ilsa. Habla de París y de su amor, que la inminente distancia ya no marchitará. Del Celta del «fútbol de salón», que ayer recuperamos y la grada cantó.

Los gestos de Bryan

No se puede jugar igual con diferentes jugadores. Pero tampoco los jugadores, aunque fieles a su identidad, son siempre exactamente los mismos. Bryan interpretó ayer mejor las líneas de pase del rival. Ofreció las coberturas necesarias. Él, que antes enseguida dimitía de la presión, reclamaba a los centrocampistas que lo acompañasen en el esfuerzo. Y eso permitió, sobre todo a partir de la salida de Durán, que el Celta al fin se sintiese cómodo en la marca elevada en varias fases del partido.

Bryan se escapa por la banda. / Alba Villar

Aportación del Banquillo

Bryan, también chispeante en las arrancadas, se abrazó en su sustitución a Claudio, al que hace poco había negado el saludo. Importa tanto la gestión de las emociones como la táctica o estratégica. En el vestuario, justo antes de saltar al césped, Claudio siempre reparte cariño entre los suplentes. Busca desde la conexión personal que acepten una gestión de minutos que nadie hubiera imaginado posible. Jones y Hugo contribuyeron a cerrar la victoria. Jutglá, Beltrán o Sotelo requieren ahora sus mimos. Pero el propio Claudio admite que es imposible contentar a todos y de ahí que pida que le aligeren la plantilla.

La parada que no existió

«Radu, Radu», tronó Balaídos después de que Pepelu estrellase contra el poste su lanzamiento de penalti. Aunque el rumano no tocó el balón, en realidad acertaban los aficionados al celebrárselo. En la vigente temporada, al Celta sólo le habían anotado dos de los seis penaltis que le habían señalado en contra. Pepelu afrontó la ejecución del séptimo exigido por esa estadística y obligado a ajustar el disparo para salvar la estirada de Radu. Como sucedía con Arpad Sterbik cuando se adelantaba un paso o con Shaquille O’Neal cuando se disponía a saltar en la zona, las mejores paradas o tapones son los que ya no es necesario realizar porque el miedo del rival anticipa el trabajo.

Williot intenta irse de Foulquier. / Alba Villar

La balanza de Mingueza

Todos los jugadores dan y quitan en la contraposición de virtudes y defectos. Mingueza da y quita más que nadie. El Valencia atacó siempre por su flanco. Giráldez tiene que urdir un complejo andamiaje de ayudas para intentar paliar esa grieta. Pero es un sacrificio más que rentable cuando Mingueza lo compensa como ayer. Suyos, de diestra y zurda, fueron los pases interiores que salvaron la presión inicial del Valencia, conectando con Borja. Suyos los desplazamientos largos en paralelo que catapultaron a Bryan. Suyas las propuestas de triangulación en la frontal. E incluso suyo el manejo del tiempo cuando se alistó como centrocampista, junto a Román e Ilaix. Actuaciones como las de ayer incrementan la paradoja de su figura: lo alejan de la renovación con el Celta al elevar su caché a la vez que evidencian que en ninguna otra escuadra y con ningún otro entrenador encontrará un ecosistema tan favorable.

El galope de Turdó

Además de amplia, la plantilla céltica es variada; por Garcés pero también por Claudio, que ha creado futbolistas de élite o los ha reinventado al creer en ellos. Pocos equipos a nivel mundial orbitan tanto alrededor de su ariete; no ya para el gol, sino para la creación, el ritmo, la distribución... De hecho, sin Borja, el Celta amagó con derrumbarse. Pero Jones, que es todo lo contrario de Borja sin que de momento sepamos exactamente qué va a ser, aprovechó precisamente ese ímpetu rival para sentenciarlos al espacio. El danés no es sólo rápido, sino que lo parece. Acobarda al defensa con la potencia de su galope como aquel Mario Héctor Turdó, de breve estancia y al que después las lesiones torpedearon.

Los jugadores del Celta celebran la victoria. / Alba Villar

El criterio de Richi

A De Burgos Bengoetxea se le llama ahora Ricardo de Burgos en ese intento, tan necesario como por eso mismo amargo, de recordarnos que los árbitros también son seres humanos. A De Burgos, sin embargo, ya directivos, entrenadores y jugadores lo llamaban Richi con aprecio. Es un árbitro dialogante, de gestos amables, que controló desde esa cordialidad un partido áspero, que de otra forma se le hubiera podido escapar de las manos y en parte por su fluctuante criterio en la interpretación de las acciones cuerpo a cuerpo.