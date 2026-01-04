Borja: «Estamos muy contentos por volver a ganar en casa»

Borja Iglesias, autor ayer de un doblete que eleva su cuenta goleadora a 11 goles esta temporada (7 en LaLiga), no ocultó tras el choque su satisfacción por una victoria que confirma la línea ascendente del Celta.

«Muy contentos, sobre todo por volver a ganar en casa después de la victoria ante el Athletic. Era importante y durante el partido hemos tenido momentos complejos porque nos ha costado un poco entender el inicio de partido», apuntó el artillero santiagués a los micrófonos de DAZN. «Cuando el equipo no entiende, trabaja duro y lo hicimos. A partir de ahí, pudimos empezar a crecer en el juego y disfrutar de una buena victoria. Terminé el año un poco flojo después de mucho esfuerzo y mucho trabajo», agregó Iglesias, que valoró la comunión entre el equipo y la afición celeste: «Esto es precioso. Estamos viviendo un momento tremendo. Siempre los tenemos muy cerca. Es cierto que a veces pasamos por momentos difíciles en los que pueden surgir dudas, pero los animamos a que estén con nosotros. Creemos mucho en esto».