El Abdellaoui: «Es increíble empezar así»
REDACCIÓN
Vigo
El autor del tercer gol celeste, Jones El Abdellaoui, expresó tras al choque su alegría por el buen arranque de año del Celta, que vuelve de las vacaciones muy enchufado. «Hay muy buena sensación. Pienso que es increíble empezar así y fue muy agradable. Hemos estado trabajando duro los últimos días y ahora, después de las vacaciones, volvemos con mucha energía y motivación para seguir haciéndolo bien», destacó el atacante noruego, que valoró la capacidad de resiliencia del Celta: «El Valencia es un equipo que trabaja muy duro y fue un poco difícil al principio, pero a través del juego nosotros empezamos a ganar más confianza y jugar mejor».
