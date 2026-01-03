El Celta aguarda la factura de la victoria

Ha sido una victoria gozosa, de resultado amplio, con muchos niños en las gradas y que consolida al Celta en la pelea por las plazas europeas. Pero cuyo coste exacto se conocerá en los próximos días. «Es un partido muy difícil de controlar en muchos aspectos porque han pasado un montón de cosas», resume Claudio. Hasta media docena de jugadores concluyeron el domingo con problemas físicos.

Las incidencias comenzaron antes del partido. Starfelt había sufrido unas molestias en el entrenamiento del sábado y finalmente se cayó de la convocatoria tras no superar las últimas pruebas: «Lo intentó hasta el último minuto».

Cota atiende a Pablo Durán. / Alba Villar

Después Swedberg sintió nauseas al acabar el calentamiento. «Luego llegó al vestuario y al bajar las pulsaciones estaba bien y decidimos que empezase el partido», describe el técnico. «Ha sufrido durante media hora como un animal en el campo porque tenía ganas de vomitar».

Su recambio por Pablo Durán ya estaba previsto ante semejante contingencia. El tomiñés había «forzado muchísimo» para llegar al partido a causa de esa lesión en el hombro que sufrió en la visita al Real Madrid. También Borja Iglesias, con un desgarro costal desde el viaje a Albacete, había apurado.

Claudio felicita a Borja Iglesias. / Alba Villar

El ariete aguantó la pugna física con los centrales. Se fue sólo por cansancio. Durán, en cambio, recayó en su problema. Resbaló al intentar que un balón no saliese. «Prácticamente se salió el hombro», revela Claudio. Durán jugó hasta el descanso con el brazo izquierdo inmóvil y poco más lo pudo mover en la reanudación. «Lo que ha hecho luego sin un hombro es una barbaridad. Solo ha perdido balones cuando le han cargado y no tenía la fuerza para poder hacerlo», elogia el técnico. La duda es si podrá evitar esas semiluxaciones con algún tipo de vendaje, en un tratamiento conservador que, en el peor de los casos, permita aplazar una solución quirúrgica. «Sería una baja sensible para nosotros si se da y ojalá sea el menor tiempo posible o nada».

Contusiones y golpes

En el capítulo de golpes, Román convivió con una contusión y Radu se sostuvo en pie tras un violento choque con Hugo Duro que lo dejó al borde de la conmoción. «El doctor veía que estaba estable en ese momento y él no ha querido ser cambiado. Ha acabado haciendo el pino (en la foto de celebración, como acostumbra), así que entiendo que está bien o no, no sé. No sé si forma parte de algo coherente», bromea Claudio, que recuerda que el portero también arrastra una lesión en un dedo: «Es un animal con ganas de competir». El parte se cerró con Javi Rodríguez, sustituido al subírsele los gemelos.