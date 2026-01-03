Giráldez: «Hemos tenido la pizca de suerte necesaria»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, reconoció que el 4-1 con el que su equipo venció al Valencia es «más abultado de lo que debería ser normal en el partido».

«Hemos tenido momentos de sufrir, momentos de controlar. Hemos tenido la pizca de suerte necesaria en momentos del partido para ganar y no es para nada justo el 4-1», manifestó en rueda de prensa.

«Es un partido muy difícil de controlar en muchos aspectos porque han pasado un montón de cosas. Empezando por ayer con la lesión de Starfelt, hoy la situación con Williot que ha tenido un malestar desde el inicio, Pablo entra y en la segunda acción prácticamente se sale el hombro», añadió.

El técnico celeste destacó «el acierto» de su equipo para hacer cuatro goles, en un partido en el que, incidió, tuvieron «la suerte» de poder acertar en momentos importantes del partido.

«Hemos sido capaces de llegar a 26 puntos a falta de una jornada para acabar la primera vuelta. Son números que nos acercan a la permanencia, pero tenemos que sumar 42 puntos para poder mantenernos. De momento, estamos en una situación privilegiada», afirmó.