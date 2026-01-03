La difícil vuelta a casa

A eso de las 20.30 horas de hoy Joan Garcia encarará el túnel de vestuarios del RCDE Stadium y saldrá al césped a calentar. Esta vez, sin embargo, no será como tantas otras. No. Será, de hecho, todo lo contrario. El tímido ritual de aplausos de los aficionados del Espanyol más madrugadores se convertirá, con seguridad, en una lluvia de pitos y abucheos.

Ese será el aperitivo de lo que vendrá después, durante toda una noche que apunta a ser una tortura sonora para el guardameta de Sallent. Es el peaje por haber pagado su cláusula de rescisión para abandonar a un Espanyol que lo idolatraba para fichar por el Barça, eterno enemigo.

«No he visto ninguna diferencia en él esta última semana. No creo que le afecte el ambiente», despejaba su entrenador, Hansi Flick, aun reconociendo que será un «partido especial», también el «mejor escenario» para demostrar el gran estado de forma en el que se encuentra. «Le veo centrado», ha concluido el técnico.

«Va a pasar de ser héroe a villano ante un grupo de gente para la que ha dado el cien por cien de sí mismo. Y eso, emocionalmente, siempre duele», expone Xesco Espar, exentrenador del Barça de balonmano, ahora coach experto en alto rendimiento y profesor de INEF en Barcelona, sobre un fenómeno que se ha repetido en numerosas ocasiones en la historia del fútbol, con diferentes resultados. Luis Figo, por ejemplo, fue incapaz de marcar un solo gol en sus cuatro visitas de blanco al Camp Nou. Iñigo Martínez nunca ganó en Anoeta con la camiseta del Athletic. Courtois, en cambio, tiende a agigantarse cada vez que pisa el Metropolitano: el 5-2 de este año es la excepción.

«La respuesta depende un poco de cada persona. Por lo que he visto de Joan Garcia, es un jugador que es capaz de estar muy centrado en la tarea. Parece muy estable independientemente de lo que pase. Ves que hace una gran parada y quizá sonríe un poco, pero sin grandes aspavientos», analiza David Peris Delcampo, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte.

«Bloquear el ruido externo y escuchar tu ruido interno es lo que te hace centrar la concentración en lo que sucede en el campo», desarrolla Espar, que ejemplifica cómo entrenaba él situaciones similares.«Cuando yo entrenaba al Barça de balonmano [entre 2004 y 2007], nuestros principales rivales eran equipos balcánicos que tenían un factor campo temible. Mi manera de prepararnos para ello era simular ese ambiente. Teníamos el sonido de esos pabellones grabado en cintas de casete y en los tres últimos entrenamientos antes del partido, trabajábamos durante 20 minutos con la megafonía a tope en el Palau».

Porque un ambiente caldeado no tiene por qué implicar una merma de las capacidades competitivas. Lo explica Espar apelando a un ejemplo de sus propias hijas, Anni y Clara, waterpolistas internacionales. «Sus peores partidos fueron los de los Juegos de Tokio [ganaron la plata], porque no había público por la pandemia. Ellas me decían, ‘a mí me da igual que me griten, prefiero que me griten a que no haya público’».

«Es muy importante que el entrenador hable con su jugador, aunque sea durante cinco minutos, y le pregunte ‘oye, ¿cómo estás?’. Y en la respuesta, sobre todo en el lenguaje no verbal, verá si está preparado o no», incide Espar. La respuesta, la que de verdad no admite interpretaciones, hoy a partir de las 21.00 horas.