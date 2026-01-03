Damián apunta a salir cedido al Racing de Santander

Con el cupo de fichas profesionales cubiertas, el Celta necesita liberar espacio en la plantilla para hacer hueco a la cesión de Fer López, objetivo prioritario de Claudio Giráldez para reforzar el equipo en la ventana invernal.

Damián Rodríguez. | P. Gamarra

La conclusión de la cesión de Tadeo Allende al Inter de Miami complica, si cabe la situación, aunque la intención del club celeste es vender el delantero argentino a alguno de los equipos que lo pretenden, de momento con propuestas económicas que no acaban de convencer en la Calle del Príncipe. En tanto no se resuelve su futuro, el club vigués ha dado permiso al jugador para prolongar sus vacaciones, por ahora sin concretar fecha de retorno.

Joseph Aidoo. | Alba Villar

Claudio Giráldez se refería ayer así a la situación del delantero: «Demandábamos que tuviese continuidad para coger ritmo. Ha tenido muchísimos minutos y ha hecho una burrada de goles. Hemos hablado con él para que tenga unos días más de vacaciones y ver qué vamos a hacer, cuál es la mejor solución para todas las partes. Tanto si se queda como si no, estoy en comunicación con él».

Con el futuro de Allende por concretarse, las opciones para liberar alguna ficha pasan por la marcha de Aidoo o Cervi o la cesión de Damián Rodríguez.

Mientras el argentino, al que se le ha señalado la puerta de salida en múltiples ocasiones, parece dispuesto a concluir los seis meses que le restan de contrato, pierde fuerza la posibilidad de que Aidoo rescinda su contrato.

Así parecía deslizarlo ayer el propio Giráldez al referirse a la situación del defensa, cuyo principal objetivo es participar con Ghana en el próximo Mundial. «Es uno de los jugadores con los que hablamos esta semana, precisamente por el tema del Mundial. Él se encuentra bien físicamente más allá de esa pequeña molestia. Está entrenando muy bien y está tranquilo. A partir de ahí veremos qué pasa en este mes».

La salida más plausible en este momento parece la de Damián Rodríguez, un chico que acompañó a Giráldez en su ascenso a Primera, pero que ha perdido protagonismo de forma muy acusada en los últimos meses.

Tras su negativa en verano a salir cedido, el medio centro canterano parece convencido de que tener minutos en un equipo en el que pueda lucir es lo mejor para él en este momento. En este escenario ha aparecido el Racing de Santander, líder de Segunda División, que puede convertirse en el próximo destino de Damián. Ambos clubes negocian la cesión hasta final de temporada, con el beneplácito del futbolista, cuya prioridad ahora mismo es disponer de la continuidad que le está faltando en Vigo. La salida de Damián es, de hecho, la opción más plausible para liberar alguna ficha.

Sin dar detalle alguno sobre la operación, Claudio Giráldez se refería ayer de este modo a la situación del pontearano: «Hemos hablado con todos y empezamos con los que menos minutos llevan porque entendemos que pueden demandar una situación distinta a estar aquí. No ha tenido la cuota de minutos que a él le gustaría, pero tenemos cinco centrocampistas. Hemos jugado muchos partidos con un solo ‘seis’ incluso y es imposible darle a todo el mundo el espacio que requiere y más con tanto jugador joven».