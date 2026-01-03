Corberán: «Estamos teniendo números peligrosos»
Admite la necesidad de «cambiar la dinámica»
Carlos Corberán, entrenador del Valencia, queda en situación delicada. Su equipo caerá al descenso hoy si el Girona gana en Mallorca y va a concluir la primera vuelta sin una victoria fuera de casa. «No son los números deseados, son números peligrosos los que estamos teniendo», reconoce y ni siquiera busca lenitivos: «Decir que el resultado es exagerado puede parecer una excusa», comentó Corberán, quien no escondió que su equipo necesita «cambiar la dinámica» para no complicarse su continuidad en LaLiga.
«Los números que estamos teniendo no son buenos. Sumamos una derrota nueva y somos conscientes de la dificultad -de salir de ahí abajo-», respondió al ser cuestionado por si se veía capacitado para lograr la permanencia.
