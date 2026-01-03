Corberán: «El Celta juega muy bien, pero tenemos argumentos»

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que el Celta es un equipo que juega muy bien, pero agregó que su equipo también tiene argumentos para hacer un buen fútbol en Balaídos. «Habrá que hacer muchas cosas bien porque juegan muy bien al fútbol. Claudio [Giráldez] transformó la identidad del equipo apostando por jugadores jóvenes con un perfil muy marcado de posesión del balón y jugadores muy consagrados en el fútbol de primer nivel», reflexionó el técnico che en sala de prensa.

Por ello, Corberán explicó que el equipo debe defender y atacar bien: «Juegan muy bien al fútbol, tienes que atacar, jugarles el partido, y somos conscientes de que cuanto más les ataques más les haces defender. Tenemos argumentos y mentalidad para poder conseguir la victoria».

En ese sentido, el entrenador valencianista apuntó que ve al equipo preparado. «Veo al equipo con muchas ganas, convencido de la capacidad que tenemos y de que tenemos que conseguir los resultados. Me ha gustado mucho el nivel de los entrenamientos en los últimos días, estamos con el deseo de comenzar el año de la mejor manera posible», dijo.

Además, contó que los jugadores se fueron con un plan de trabajo individual y con un límite de peso que todos han cumplido. «Han hecho ese trabajo individual y, por suerte, tenemos un grupo muy comprometido que cuida mucho esos detalles. No hemos tenido ningún problema», aseguró.

Mientras, contó que el periodo vacacional ha servido como periodo de reflexión. «Cuando no entrenas tienes tiempo de reflexionar sobre qué tienes que hacer mejor, empezando por conseguir una victoria y una mejora en los resultados», apuntó. «Lo que tenemos los entrenadores es la capacidad de trabajar, analizar y transmitir una idea de jugar al fútbol y ver de qué forma podemos hacerla lo más fuerte posible.», añadió el técnico cuando se cumple un año de su llegada al Valencia.