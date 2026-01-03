El Celta quiere hacerse fuerte en casa

El Celta retoma el pulso a la competición tras el paréntesis navideño con la sola idea en mente de prolongar frente al Valencia su buena inercia liguera (Balaídos, 14.00 horas, DAZN) en un mes de enero más desahogado de partidos que el equipo celeste quiere aprovechar para fortalecer sus aspiraciones europeas.

Busca el grupo de Claudio Giráldez sumar tres nuevos puntos a una racha sin perder que en la competición regular se prolonga desde finales del pasado mes de noviembre tras su agónica derrota en Balaídos frente al Espanyol y que ha llevado a los celestes hasta la séptima plaza de la tabla que podría dar acceso el próximo curso a la Conference League.

Los celestes llegan al choque frescos. El parón ha servido a los jugadores para recargar energías tras un mes de diciembre agotador, sin tregua para reponer fuerzas, y ha permitido a Giráldez recuperar importantes efectivos en el frente ofensivo.

El preparador celeste va a poder finalmente disponer de Borja Iglesias y Pablo Durán tras reponerse ambos de sus respectivas lesiones, el santiagués del golpe en el costado que sufrió en el duelo copero contra el Albacete, y el de Tomiño de la lesión en el hombro que se produjo durante el asalto al Santiago Bernabéu. Ambos llegan al choque en buenas condiciones físicas, aunque con pocos entrenamientos sobre sus piernas.

No han podido recuperarse a tiempo los defensas Carlos Domínguez, en fase final de recuperación de la rotura de fibras en el aductor que sufrió a comienzos de diciembre, y Mihailo Ristic, aquejado de una sobrecarga muscular. Giráldez no ha incluido en la convocatoria a Franco Cervi y a Damián, ambos por decisión técnica.

El técnico celeste no da pistas sobre sus planes, pero se espera un once reconocible, con presencia de los futbolistas más utilizados por el porriñés en lo que va de curso. Una de las pocas certezas será la presencia entre postes de Andrei Radu. El guardameta rumano estaría arropado por una línea de tres centrales, con Javi Rodríguez en el perfil derecho y Marcos Alonso en el izquierdo. La novedad podría ser la presencia en el eje de la línea de Yoel Lago en lugar de Starfelt, que sufrió alguna molestia en el golpeo en el último entrenamiento y a quien Giráldez podría reservar de inicio como medida preventiva.

Sergio Carreira y Óscar Mingueza competirían por el carril izquierdo, siempre que Giráldez entregue el derecho a Javi Rueda, pero ambos compartirían once, con el vigués arrimado a la izquierda, si el malagueño iniciase el choque en el banquillo.

En el medio campo, todas las combinaciones parecen posibles, si bien en los últimos tiempos gana presencia la pareja de mediocentros formada por Ialix Moriba y un Miguel Román que parece haberle ganado la partida tanto a Fran Beltrán como a Hugo Sotelo.

Por lo que respecta al frente ofensivo, la gran duda está en si Giráldez echará mano de Iago Aspas de partida, como sucedió en el último duelo contra el Athletic, o volverá a reservar al astro céltico el papel de revulsivo. En este último caso, la alternativa para la banda derecha podría ser Pablo Durán, sin descartar opciones menos utilizadas por el técnico como Jones o Hugo Álvarez.

La posición de nueve será con alta probabilidad para Borja Iglesias, el delantero y seguramente el futbolista más en forma del Celta, que protagonizaría un interesante duelo goleador con el valencianista Hugo Duro, autores de 12 y 13 goles, respectivamente, en 2025. Williot y Bryan Zaragoza se disputarán previsiblemente el flanco izquierdo del ataque celeste.

El Valencia comparece, mientras, en Balaídos presionado por los malos resultados (un solo punto separa actualmente a los de Carlos Corberán de los puestos de descenso) y la rémora de no haber logrado un solo triunfo lejos de Mestalla a falta de dos encuentros para el final de la primera vuelta del campeonato. Cinco derrotas, y tres empates suman los valencianista a domicilio, con 18 goles en contra y solo 5 a favor. Carlos Corberán cuenta con las bajas de Stole Dimitiewski y Eray Cömert, con gripe, y la duda, también por un proceso gripal, de Filip Ugrinic.