El Celta se da un festín por Navidad a costa de los regalos del Valencia

El Celta empieza 2026 a lo grande con un festín goleador frente al Valencia (4-1). Fue un partido en el que los celestes no terminaron de estar cómodos con la pelota, pero que liquidaron gracias a penalizar cada error que cometía el conjunto ché. Los de Corberán tuvieron en su mano complicarles el partido a los locales en Balaídos, pero terminaron por pegarse varios tiros en el pie cada vez que el Celta se acercaba al área de Agirrezabala. Borja Iglesias adelantó al Celta antes del descanso, de penalti, y marcó a puerta vacía tras la reanudación. El Valencia recortó distancias a falta de 20 minutos antes de diluirse en el tramo final, cuando El-Abdellaoui y Hugo Álvarez finiquitaron el choque. Los vigueses empiezan 2026 en Balaídos tal y como lo terminaron, con una victoria, y se colocan a dos puntos de Europa a falta del resto de resultados de la jornada.

La lesión de última hora de Starfelt por una lumbalgia propició la inesperada titularidad de Joseph Aidoo. El central ghanés tuvo que cumplir con la papeleta después de que durante toda la semana se especulase con la rescisión de su contrato en enero para hacer sitio a la llegada de nuevos futbolistas. Y parecía que tanto ruido externo le había pasado factura, pues en la primera jugada comprometida Aidoo cometió un penalti al zancadillear a Jesús Vázquez.

Pero marcarle un penalti a Radu esta temporada está siendo una misión muy difícil. El portero rumano obligó a Pepelu a ajustar tanto su lanzamiento que lo estrelló en el palo. El susto hizo reaccionar al Celta de inmediato. En los siguientes minutos generó dos ocasiones: la primera, con un voleón de Mingueza desde la frontal que Agirrezabala despejó a saque de esquina; y después, con un cabezazo de Aidoo que salió desviado por pocos centímetros.

Al Celta le estaba costando encontrar continuidad en su juego, sobre todo por culpa del tiempo que tardaba en recuperar la posesión. El Valencia estaba saliendo fácil de la presión, especialmente por la banda en la que coincidieron este mediodía Bryan Zaragoza y Mingueza. Sin embargo, los de Corberán no supieron traducir ese dominio en peligro sobre la portería de Radu.

Y en una acción aislada llegó el gol del Celta. Fue otro penalti más que evitable. Foulquier trabó a Borja Iglesias dentro del área y De Burgos señaló la falta. El Panda, a diferencia de Pepelu, sí acertó desde los once metros.

En el segundo tiempo el Celta todavía hizo más daño con cada fallo del Valencia. Poco antes de la hora de partido, Mingueza encontró a Pablo Durán al espacio, que estaba habilitado por Jesús Vázquez. El lateral valencianista rompía la línea de fuera de juego por dos metros. Con todo el tiempo del mundo, Durán cedió a su izquierda para que Borja Iglesias marcase a puerta vacía.

El Valencia mantuvo su plan y, con la entrada de Danjuma y Ramazani, empezó a generar problemas por las bandas. Así llegó el tanto de Pepelu desde la frontal para recortar distancias. El centrocampista se encontró un mal despeje de Marcos Alonso tras un duelo con Ramazani y metió a su equipo de nuevo en el partido. Intentó apretar el conjunto de Corberán con la misma fórmula, sobre todo ganando ventajas en el duelo entre Mingueza y Danjuma. Pero cuando más volcado estaba el equipo ché, Jones El-Abdellaoui aprovechó la poca contundencia de Diakhaby y se marchó solo contra Agirrezabala. El marroquí nacido en Oslo no perdonó en el mano a mano.

El gol terminó de hundir al Valencia y sus aspiraciones, y brindó a Balaídos un final de partido plácido. Ya en el descuento, Aspas recuperó una pelota en campo contrario y asistió a Hugo Álvarez para que cerrase la goleada.