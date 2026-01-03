El Celta Femxa Zorka vuelve a Navia

Dos semanas después de disputar el último partido de Liga, y tras un merecido periodo de descanso, el Celta Femxa Zorka vuelve a la actividad. Y lo hace en su casa, ante su afición, y con una cara nueva en la plantilla.

La presencia de la holandesa Iris Vennema ha sido la noticia más destacada de este periodo vacacional. Un fichaje necesario tras el «corte» de Jiselle Thomas y la grave lesión de Sara Vidal. El equipo necesitaba tiro exterior y eso se supone que es lo que tiene que dar Vennema.

Cristina Cantero, entrenadora del conjunto vigués, reconocía: «Hemos intentado adaptarla un poquito a nuestro juego, le hemos explicado todas las cosas, poco a poco obviamente porque no da tiempo a todo. Es verdad que son novedades para nosotras, pero necesitábamos, después de la baja de Thomas y la de Sara, incorporar alguna pieza que nos complemente la plantilla y nos haga ser competitivas».

El descanso le ha venido bien al equipo para recuperar a varias jugadoras que acumulaban sobrecargas y molestias. La semana de entrenamiento ha transcurrido con absoluta normalidad, disponiendo incluso de tiempo para tomar un aperitivo para celebrar el nuevo año.

A partir del partido de esta tarde ante el Unibasket, se instaura el premio a la mejor jugadora del mes. Una iniciativa patrocinada por el concesionario de Volkswagen de la ciudad, Vepersa, y en donde los aficionados que acudan a los partidos del primer equipo en el pabellón de Navia podrán participar en una espacio específico. Además, habrá sorpresas, regalos y muchas más acciones para seguir reforzando el vínculo entre equipo y grada.

Sobre el rival de esta tarde, Cristina Cantero apunta que «Logroño es un equipo recién ha ascendido, pero es verdad que ha confeccionado un buen plantel. Es un equipo tirando a joven al que le gusta jugar muy alegre. Tenemos que estar muy sólidas en ese uno contra uno para que luego no nos generen ayudas y no tiren demasiado solas».

«Le pido al equipo ese punto de solidez a nivel de uno contra uno, de responsabilidad y dominio del rebote, que nos cuesta, pero bueno... A ver si somos capaces de seguir dando pasos, creo que estamos un poquito mejor», diagnostica. «Nuestra consistencia en partido depende de nuestra defensa y del control de balón; no tener pérdidas tontas que les hagan tener contraatacar fáciles, sino que obliguemos al rival a jugar cinco contra cinco. Espero que el parón no nos haga mucho daño, sino lo contrario, y seamos capaces de seguir creciendo».

HORA: 19:00.

PABELLÓN: Navia.