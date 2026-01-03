Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arambarri salva en el 90 un punto para el Getafe

Un gol de Arambarri en el 90 dio un punto de oro al Getafe en el campo del Rayo, que se adelantó con un tanto de De Frutos.

