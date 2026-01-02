Giráldez: «Pensamos en dar una alegría a nuestra afición y qué mejor que hacerlo contra el Valencia»

Claudio Giráldez inicia 2026 con la única idea en mente de prolongar frente al Valencia la senda victoriosa como local que el Celta inició en el último partido de pasado año en Balaídos contra el Athletic club y no ha dudado en pedir el apoyo del público para superar a un adversario que, pese a sus dificultades clasificatorias, considera «muy peligroso» y «tiene menos puntos de los que se merece».

El entrenador del Celta recupera para el choque a Borja Iglesias a Pablo Durán, ya restablecidos de sus respectivas lesiones, pero no puede contar aún con Mihailo Ristic y Carlos Domínguez, pese a que ambos se han incorporado parcialmente al trabajo con el grupo. Franco Cervi y Damián Rodríguez se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

«Pensamos en volver a dar una alegría a nuestra afición después del último partido en casa contra el Athletic, que fue muy completo. Queremos seguir esa inercia», ha destacado el preparador céltico, a quien no preocupa demasiado el número de puntos con que su equipo cierre en este mes de enero la primera vuelta del campeonato. «Al final, lo importante son los puntos con los que acabas la temporada. Hay momentos en sacas más puntos y otros menos, pero estamos estables en la competición y ojalá podamos seguir en esta línea con una buena entrada de año», ha incidido Giráldez, que ha remachado: «Y qué mejor que en nuestra casa contra el Valencia. No puede haber mejor escenario».

El técnico de Cans no se fía de las dificultades que atraviesa el conjunto de Carlos Corberán, que todavía no ha sumado esta temporada un solo triunfo como visitante y se presenta en Balaídos con un solo punto de colchón sobre los puestos de descenso. «Personalmente es un equipo que me gusta mucho, con un entrenador que me gusta mucho, un rival que hace muchas cosas bien, con muchos recursos en el banquillo. Han tenido mala fortuna en la finalización en situaciones de último tercio, pero me parece un equipo muy peligroso, que acabará estando en la parte media alta de la competición, sin ninguna duda», ha sentenciado. «Va a a ser importante que la gente nos ayude, que el equipo tenga el apoyo del minuto uno al noventa», subrayado.

Claudio Giráldez ha agradecido el descanso del paréntesis navideño después de «un último mes de muy exigente en cuanto a partidos, con la tensión física y mental que conlleva», pero ha confiado en que el presente mes de enero, con menor carga de partidos, sea mejor que el de la pasada temporada: «Veo a la gente tranquila, hemos hecho una muy buena semana de entrenamientos. La gente también tenía ganas de entrenamientos con calma, con más tiempo para poder hablar, mejorar. Incidir en cosas individuales, que cuando estás en la vorágine no lo permite. Veo a todo el mundo centrado. Ojalá hayamos aprendido del mes de enero del año pasado todos para hacer las cosas mejor. Tenemos semanas para prepararnos bien en lo mental y físico».

«Fer López es un jugador que me gusta y que no quería que se fuese»

No faltaron en la comparecencia de Claudio Giráldez referencias al mercado de fichajes y, en concreto, a Fer López, el objetivo prioritario de la ventana invernal, cuya repatriación negocia el Celta con las bendiciones del técnico. «Me gusta la canción [Homecomming, que el jugador publicó en Instagram en un claro guiño a su regreso] y me gusta mucho Fer López. Ya sabéis mi opinión sobre él. Es un jugador que me gusta y que no quería que se fuese. Es un jugador que está sobre la mesa y que me encanta, como sabéis, pero ahora mismo no hay mucho más», ha observado.

Bajo la premisa de «no debilitarnos y, si podemos, fortalecernos», el entrenador louriñés se ha referido a las situaciones de Tadeo Allende, que cuenta con permiso para retrasar su reincorporación a la plantilla, y Aidoo, así como a la posible cesión de Damián Rodríguez a un equipo que pueda garantizarle los minutos que actualmente el Celta no puede concederle.

«No hay una decisión solo deportiva en este caso y en todos los casos. Va vinculado a otras cosas, a las sensaciones del jugador, a números, a momentos. Todo va unido. Tadeo ha hecho una cesión brillante en lo futbolístico. Demandábamos que tuviese continuidad para coger ritmo. Ha tenido muchísimos minutos y ha hecho una burrada de goles. Hemos hablado con él para que tenga unos días más de vacaciones y ver qué vamos a hacer, cuál es la mejor solución para todas las partes. Tanto si se queda como si no, estoy en comunicación con él», ha comentado sobre el delantero argentino.

Del medio centro pontareano ha indicado: «Hemos hablado con todos y empezamos con los que menos minutos llevan porque entendemos que pueden demandar una situación distinta a estar aquí. No ha tenido la cuota de minutos que a él le gustaría, pero son cinco centrocampistas. Hemos jugado muchos partidos con un solo ‘seis’ incluso y es imposible darle a todo el mundo el espacio que requiere y más con tanto jugador joven».

Finalmente, sobre Aidoo, Giráldez ha deslizado que no parece con ganas de moverse: «Es uno de los jugadores que hablamos esta semana, precisamente por el tema del Mundial. Él está tranquilo, se encuentra bien físicamente más allá de esa pequeña molestia. Está entrenando muy bien y está tranquilo».