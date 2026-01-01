El Celta negocia el retorno de Fer López con dos posibles escenarios: hasta final de temporada o por 18 meses

El 31 de diciembre, a un día de la apertura del mercado de invierno, el periodista especializado en fichajes Mateo Moretto esperanzó al celtismo por un posible «regreso a casa» de Fer López solo seis meses después de su partida. Moretto desveló que Celta y Wolverhampton mantienen «una negociación avanzada» por el jugador y que el escenario que se trabaja es una cesión. Quedaría por concretar, eso sí, la duración del préstamo: hasta final de temporada o por un año y medio, 18 meses. «Fer López quiere volver, el Celta le quiere de vuelta y el Wolverhampton está abierto a esa posibilidad», añadió, antes de subrayar que es un trabajo de semanas de la dirección deportiva celeste y sin fijar plazos inmediatos.

En paralelo, Fer López reapareció en su perfil de Instagram después de un mes sin hacerlo. El canterano subió varias fotos a modo de repaso de su 2025, un año marcado por su explosión en el primer equipo del Celta y su marcha en verano a la Premier League, y eligió para ilustrarlo una imagen sonriente con la camiseta celeste. La publicación también dejó un detalle que puede interpretarse como señal en clave de retorno. Para acompañar las fotos, Fer López escogió la canción Homecoming, de Kanye West, un título que literalmente significa «regreso a casa» y que alude a la reconexión con las raíces y empezar de nuevo.

Con todo, el posible regreso exige que se alineen varios factores. El primero, hacerle hueco en una plantilla que no tiene ni un solo cupo libre de fichas del primer equipo, un condicionante que obliga a mover piezas antes de poder cerrar cualquier operación.

En ese escenario, la dirección deportiva ya intentó en verano, sin éxito, desprenderse de alguno de los futbolistas con los que Claudio Giráldez no contaba —Cervi, Aidoo y Marc Vidal— y volverá a intentarlo ahora en enero. A ese tablero se suma el regreso de Tadeo Allende tras su fructífera cesión a la MLS, donde tuvo un papel muy destacado en la consecución del título del Inter de Miami, y el Celta tratará de sacar el mayor rendimiento económico posible por el atacante argentino.

La opción más sencilla para liberar una ficha podría pasar por Joseph Aidoo. El central ghanés, aunque ha vuelto a jugar en este último tramo de temporada antes de sufrir una nueva lesión, podría hacer las maletas en el caso de que el Celta y sus agentes lleguen a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Le quedan seis meses por cobrar de aquí al 30 de junio, un punto clave en una negociación que, de prosperar, abriría una vía inmediata para liberar ficha.

En los últimos días también ha ganado fuerza otra posible salida: la de Damián Rodríguez. Tal y como publica Atlántico Diario, el centrocampista de Ponteareas podría marcharse cedido en busca del protagonismo que ha perdido esta temporada.

En el trasfondo, la situación de Fer López en Inglaterra ayuda a entender el contexto de este movimiento. No está teniendo el curso que ambicionaba cuando firmó en verano por el Wolverhampton: el equipo va camino de la peor actuación en la historia de la Premier League —tres puntos en 19 partidos— y ninguno de los dos entrenadores que se han sentado en su banquillo ha confiado en él, limitado a 348 minutos repartidos en 11 partidos.