Xinzo de Limia premia al Celta por el partido contra el fuego

El Celta viene de recibir la Mención Especial en la Gala del Deporte de la localidad ourensana de Xinzo de Limia por su «compromiso social» con el pueblo ourensano tras la terrible oleada de incendios que sufrió esta provincia durante el verano.

Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del club vigués, fue el encargado de recoger esta distinción que reconoce la iniciativa solidaria «Xuntos contra o Lume» impulsada por el Celta, con la colaboración de la Federación Gallega y la UD Ourense.

La organización del encuentro disputado en Balaídos entre el primer equipo celeste y una selección de jugadores de la provincia de Ourense logró recaudar más de 80.000 euros para la reforestación de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano en diversas zonas de Ourense.

Por ello, el Ayuntamiento de Xinzo quiso destacar la sensibilidad demostrada por la entidad presidida por Marián Mouriño, que desde el año 2010 mantiene un convenio de colaboración con este municipio ourensano.

El partido se disputó el pasado 8 de octubre, con entradas a 10 euros. Tras el encuentro, las camisetas usadas y firmadas por los jugadores se subastaron para aumentar la recaudación, que irá destinada a proyectos de reforestación.