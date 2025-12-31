Borja Iglesias entrena con el grupo y apunta al Valencia

El Celta celebró ayer el penúltimo entrenamiento del año con la buena noticia de que Borja Iglesias pudo realizar parte del entrenamiento con el grupo y el delantero compostelano apunta a reaparecer el sábado ante el Valencia (14 horas, Balaídos), después de superar los problemas físicos en un costado que se produjo en el partido de Copa contra el Albacete y le impidió jugar en Oviedo.

En la dinámica del grupo también trabajaron por segundo día Pablo Durán y Carlos Domínguez, a punto de superar una lesión de hombro y una rotura fibrilar, respectivamente, por lo que también podrían reaparecer en el primer partido de Liga de 2026. Para esa cita está casi descartado Mihailo Ristic, que continúa con un trabajo individual tras sufrir el enésimo contratiempo muscular.

Los célticos trabajarán hoy a partir de las 10:30 horas en Afouteza y el mañana, festividad de Año Nuevo, retrasarán el inicio de la sesión hasta la cinco de la tarde.

El Valencia, por su parte, continúa pendiente del proceso gripal de Pepelu, que ayer tampoco pudo entrenar con sus compañeros. Corberán ha recuperado al central Eray Cömert, que completó la sesión de trabajo por primera vez tras regresar del descanso navideño. En la misma también reapareció Tárrega, tras superar una gripe, por lo que ambos estarán entre los convocados para viajar a Vigo.