A partir de mañana, 1 de enero, al Celta se le presenta la oportunidad de poder aligerar su numerosa plantilla y liberar alguna ficha que permita realizar refuerzos. Esa es la parte positiva del mercado de fichajes de invierno que se abre este mes. La negativa es la que más temen en A Sede y que consistiría en perder a alguno de los puntales del equipo de Claudio Giráldez ante el interés de equipos importantes, principalmente de la Liga inglesa. Y esa amenaza comienza a rondar por Vigo.

En Inglaterra ya se habla del interés del Brighton por Ilaix Moriba, recordando incluso desde las islas que la indemnización por rescindir su actual contrato alcanza los 30 millones de euros, una cantidad muy asequible para cualquier club de la Premier League.

Y el centrocampista guineano no es el único que despierta interés de los que componen la plantilla celeste. Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Williot Swedberg son ahora mismo, junto a Moriba, los mejor situados para que se cumpla la amenaza más temida en A Sede.

Garcés

Al club, por su parte, solo le queda mantenerse a la espera de cualquier movimiento que pueda surgir a partir de ahora en el mercado de fichajes. Hace unas semanas, la presidenta céltica, Marián Mouriño, y el director deportivo, Marco Garcés, advertían del peligro que suponía para el club la apertura de una nueva ventana para el traspaso de futbolistas.

Ayer, desde la cuenta de X Brighton Buzz se aseguraba que el Brighton & Hove Albion, decimotercer clasificado de la Premier, «está interesado en Moriba». En la información se recuerda que este futbolista de 22 años firmó el verano pasado por el Celta hasta 2029, tras jugar un año cedido en Balaídos por el Leipzig alemán, que lo traspasó por 6 millones de euros. Tampoco se deja atrás en la información que la cláusula del guineano asciende a 30 millones, una cifra al alcance de cualquier club de la Premier, aunque el Celta negocia a la baja, como ya ocurrió con Gabri Veiga, Larsen y Fer López.

Starfelt, durante un partido en Balaídos contra el Atlético. / Alba Villar

Una operación de ese nivel arreglaría de golpe los desajustes presupuestarios de un club que se ve obligado a ingresar unos 32 millones de euros antes del 30 de junio próximo para no encadenar otro presupuesto con pérdidas. La avería deportiva, sin embargo, sería importante porque el jugador formado en la cantera del Barcelona se ha convertido en una pieza fundamental en el centro del campo para Giráldez. De hecho, Moriba es el que más minutos acumula de los cinco que juegan habitualmente en el doble pivote. Ese importante papel de Moriba en el equipo vigués se ha visto reflejado en su revalorización, pues en seis meses ha pasado de 6 a 10 millones de euros de valor de cotización, según el portal Transfermarkt. Ninguno del resto de compañeros ha subido tanto en este mercado de valores del fútbol desde que arrancó la presente temporada, en la que el guineano ha participado en los 17 partidos de Liga y en 4 de los 6 de la competición europea.

Javi Rodríguez

Otro de los célticos que despierta interés es Javi Rodríguez. El joven zaguero es ahora mismo el segundo jugador más valorado de la plantilla, con 15 millones de euros, solo por detrás de Óscar Mingueza, que alcanza los 18 millones, aunque el catalán perdió 2 millones en los últimos meses al no haber alcanzado la regularidad esperada.

En la defensa céltica también destaca un Starfelt que ya el verano pasado estuvo a punto de marcharse traspasado al Como italiano. El sueco es de los más regulares de la plantilla y un fijo en el once de Giráldez. Starfelt ya destacó en su anterior destino, el Celtic escocés, y en el mercado internacional continúa siendo una pieza codiciada, aunque su valor de mercado solo alcanza los 5 millones de euros, un millón menos que hace seis meses.

Una de las perlas del Celta continúa siendo Williot Swedberg, el más joven de la plantilla, al que solo le falta mantener cierta regularidad para dejar de ser la promesa que gusta a tantos equipos, como Ajax, Stuttgart, PSV Eindhoven... El atacante sueco viene de firmar una actuación estelar en el Bernabéu que no pasó desapercibida para el planeta fútbol por el escenario y por la calidad técnica mostrada en los dos goles que firmó ante un portero como Courtois. Además, el céltico aparece como el segundo jugador de la Liga que más desmarques a la espalda de la defensa protagoniza en este curso. Suma ya 30, frente a los 31 de Arambarri, del Getafe, y por delante de los 26 de Bellingham, los 22 de Dani Olmo o los 20 de Fermín López, según recoge dribLad.

Estos cuatro célticos centran ahora mismo las amenazas de otros clubes de dejar al Celta sin sus piezas más codiciadas.