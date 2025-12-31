Agotadas las entradas para la cita del sábado ante el Valencia

El celtismo tiene ganas de fútbol en directo y a las primeras de cambio ha agotado las entradas disponibles para el compromiso que abrirá el año 2026 ante el Valencia, que visitará Balaídos el sábado que viene a partir de las 14 horas para disputar el partido de la décimo octava jornada de Liga, en cuya clasificación el equipo vigués figura en la séptima plaza, con 23 puntos; y los valencianistas, en la decimoséptima, con 16, uno más que un Girona que ocupa posiciones de descenso.

Ante la gran demanda de entradas, el coliseo vigués volverá a presentar un magnífico aspecto en el partido inaugural de un año en el que le espera al menos un partido más de la Liga Europa, el próximo 22 de enero ante el Lille francés (a partir de las 21 horas).

Ante la creciente demanda para asistir a Balaídos, el club invita a los abonados a ceder su localidad si no tienen previsto acudir al partido ante el Valencia. En ese caso, el club pondrá a la venta el abono y parte de lo recaudado irá al abonado.

Hasta el momento, la mejor entrada en Balaídos en lo que va de curso fue con la visita a Vigo del Barcelona. Ese día, un total de 21.887 aficionados siguieron en directo el duelo entre gallegos y catalanes. La entrada más floja fue ante el Girona, con 18.862 personas.