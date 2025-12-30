Tárrega y Pepelu, ausentes por gripe

El Valencia se ejercitó ayer en Mestalla en una sesión a puertas abiertas lo que permitió que cerca de 5.000 aficionados presenciaran un entrenamiento en el que no participaron el defensa César Tárrega ni el centrocampista Pepelu, aquejados de gripe, así como el portero Stole Dimitrievski, que sigue de baja por unos problemas musculares.

A pesar de la lluvia se dieron cita numerosos aficionados, sobre todo muchos niños, ubicados bajo la tribuna principal.