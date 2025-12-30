Ristic se une al parte de lesionados

El primer entrenamiento del Celta tras el descanso navideño añadió un nuevo lesionado. Mihailo Ristic sufre una sobrecarga-elongación en el isquiotibilial derecho que le obliga a limitar la actividad cuando restan cinco días para recibir al Valencia en Balaídos (sábado 3, 14:00 horas).

El serbio se une a un parte médico en el que se señala que Pablo Durán y Carlos Domínguez realizan trabajo parcial con el grupo, mientras que Borja Iglesias continúa al margen y aumentan las dudas de si podrá reaparecer en el primer compromiso de 2026 después de sufrir un problema en el costado ante el Albacete que le impidió disputar el partido en Oviedo.

Claudio da instrucciones durante el entrenamiento de ayer. / RCCelta

El delantero compostelano continúa dolorido tras sufrir, según los médicos del club, «un pequeño arrancamiento subcostal derecho». Ayer, Borja Iglesias trabajó al margen del grupo, al que poco a poco van incorporándose Durán y Domínguez.

El primero arrastra una lesión ligamentosa en el hombro izquierdo tras una mala caída en el partido del Bernabéu que le obligó a solicitar el relevo por otro compañero en el descanso. Desde entonces, el atacante tomiñés ya se perdió las citas contra el Athletic Club, el Albacete y el Oviedo. Carlos Domínguez, por su parte, mejora de su rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo que se produjo durante un entrenamiento.

Opciones de volver

Tanto Pablo Durán como Carlos Domínguez cuentan con muchas opciones de recibir el alta médica antes de que Giráldez haga pública la convocatoria para el compromiso contra el Valencia. Más dudas hay ahora mismo con Borja Iglesias, pues se esperaba que el máximo goleador del Celta en 2025 trabajase ayer parcialmente con el grupo después de los ocho días de descanso que tuvo la plantilla para celebrar las fiestas navideñas. Ristic, por su parte, sufre con relativa frecuencia problemas físicos que le han impedido jugar con regularidad desde que llegó a Vigo desde el Benfica.

El equipo céltico realizará cuatro entrenamientos más en Afouteza hasta el sábado. Hoy trabajará a partir de las 11 horas. Mañana arrancará a las 10:30 horas y el día de Año Nuevo retrasará el inicio de la sesión hasta las 17 horas. El viernes volverá a Mos para entrenar desde las 11 y el sábado le espera el Valencia desde las 14 horas.