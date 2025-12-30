Gabri Veiga presenta a su hija Alana
El exjugador del Celta Gabri Veiga y su pareja, Carla Leins, acaban de ser padres de Alana, que nació el 25 de diciembre. La pareja colgó ayer en sus redes sociales varias fotografías con la recién nacida. Un año antes, el ahora centrocampista de 23 años que juega en el Oporto, al que llegó tras su paso por el Al Ahli saudí, celebró en Balaídos la pedida de mano en una ceremonia con la asistencia de familiares.
