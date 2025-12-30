Una plácida vida más allá del minuto 90

El Celta ha dejado atrás los tiempos en que en demasiadas ocasiones arruinaba en el tiempo extra de los partidos lo ganado durante noventa minutos. Con Claudio Giráldez, el equipo vigués se ha adaptado a llevar una vida más plácida cuando se disputa ese tramo de añadido que compensa incidencias y pérdidas de tiempo. Los celestes son uno de los tres equipos de Primera División, junto al Betis y al Espanyol, que continúa sin encajar goles más allá del minuto 90 después de haberse disputado diecisiete jornadas de Liga. Por el contrario, los célticos han aprovechado esos minutos extra para anotar cuatro goles, reportándole cuatro puntos más en una clasificación en la que figuran en la séptima plaza con 23 puntos.

La mejoría en el entramado defensivo del Celta en los últimos meses es evidente. Lo confirman los números: 19 goles encajados en 17 jornadas de Liga, poco más de un gol por partido. No está mal para un equipo que habitualmente sufre en las tareas de contención. Pero en lo que va de curso, los de Giráldez han aumentado la fiabilidad y esa es una de las razones para acabar 2025 en el mismo puesto que la temporada pasada le abrió las puertas de Europa.

Imagen de una sesión de entrenamiento del Celta en Afouteza. / MARTA G. BREA

El presente curso, sin embargo, no comenzó bien para el conjunto celeste, que cedió una derrota en su estreno liguero ante el Getafe en Balaídos (0-2) y a la semana siguiente dejó escapar la victoria en Mallorca en el minuto 87. El tanto del bermellón Jaume Morey continúa siendo el segundo más tardía que ha encajado el Celta en esta Liga. El más tardío llevó la firma de Carlos Soler para la Real Sociedad. Llegó en el minuto 89, en la frontera del inicio del descuento, e impidió a los célticos sumar otra victoria. El tercer gol en contra más retrasado lo firmó Kike García para el Espanyol en el minuto 86. Ese tanto de cabeza tras un saque de esquina castigó a los de Giráldez con una derrota inmerecida.

33 goles en el descuento

Más allá de estos tres goles, el equipo vigués ha sabido blindar la portería de Andrei Radu en los minutos decisivos, en los que se resuelven muchos partidos. Ese mismo registro presentan el Betis y el Espanyol, los rivales que preceden precisamente a los célticos en la clasificación de Primera División. Los peor parados en este apartado, cuyos datos ha recopilado la cuenta de X Chiquidatos fútbol, son el Girona y el Alavés, con cinco y cuatro goles encajados, respectivamente, más allá del minuto 90. Levante y Athletic Club aparecen con 3 goles en contra cada uno. Con dos: Real Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Mallorca y Getafe. Y con uno: Barcelona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla, Oviedo, Elche y Valencia.

Por el contrario, el Celta se ha beneficiado de ese tiempo extra para anotar cuatro goles. Ocurrió ante el Villarreal y el Girona, con Borja Iglesias como goleador para sellar un empate ante ambos rivales en los minutos 94 y 92, respectivamente. Ante el Levante, Miguel Román se estrenó como goleador en la élite con un tanto en el minuto 91 para darle la victoria a los de Giráldez. Y ante el Real Madrid, Williot completó su doblete en el minuto 93. Gracias a esos tantos in extremis, los célticos suman 4 puntos más de los previstos.

El Celta, en mitad de la tabla en portería a cero

Le costó excesivamente al Celta dejar su portería a cero en un partido de Liga en esta temporada. Tanto que la primera imbatibilidad de Radu no llegó hasta la decimotercera jornada. El Alavés, pese a jugar en casa, fue incapaz de superar al guardameta rumano del Celta, que se ha convertido en uno de los más destacados del equipo de Giráldez.

A partir de ese encuentro, los célticos han protagonizado una racha casi inmaculada, pues en cinco jornadas solo recibieron un gol en contra. Fue el anotado por Kike García en el minuto 86 para que el Espanyol se llevase la victoria de Balaídos por la mínima.A continuación, los célticos encadenaron tres jornadas sin recibir goles en contra, a pesar de que tuvieron que visitar al Real Madrid en el Bernabéu (0-2) y recibir al Athletic Club en Vigo (2-0). Esta exitosa serie, por el momento, se ha interrumpido tras el empate sin goles con que el Celta despidió un excelente 2025 tras empatar a cero en Oviedo.

El líder en jornadas imbatido es el Real Madrid, con 8 partidos sin encajar goles. Le siguen: Atlético de Madrid, Villarreal y Espanyol, con 7; Barcelona, Rayo Vallecano y Betis, 6; Oviedo, Elche, Osasuna, Athletic Club, 5; Celta, Getafe, Valencia, Sevilla, 4; Alavés y Mallorca, 3; Levante y Girona, 2; y la Real Sociedad es última, con 1.