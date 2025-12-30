El canterano Antañón firma por la agencia de Jorge Mendes
REDACCIÓN
Un nuevo canterano del Celta se ha incorporado a la cartera de clientes del agente portugués Jorge Mendes, que el verano pasado negoció el traspaso de Fer López al Wolverhampton por 23 millones de euros. El centrocampista Andrés Antañón, del Celta Fortuna, es el último de los jóvenes formados en A Madroa que se une a un listado en el que se encuentran compañeros como Ángel Arcos, Pablo Aparicio, Ianis Tarba, David Sueiro, Mateo Sobral y Hugo López.
En el club vigués acogen con agrado que uno de los agentes más importantes del planeta fútbol se fije en la cantera céltica, al entender que es una señal inequívoca del prestigio internacional que está adquiriendo el trabajo que se realiza en A Madroa con los jóvenes futbolistas.
Ayer, Polaris Sports dio la bienvenida a Antañón, que viene de competir con la selección española sub-19. Esta empresa forma parte del grupo que dirige Mendes y que cuenta con el gallego Toni Otero como estrecho colaborador.
