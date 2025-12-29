El Fortuna, rey absoluto de la Primera RFEF

«El Celta Fortuna pinta la Primera Federación de celeste», destaca la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su portal de noticias al recordar que el filial céltico es el equipo que más puntos, goles y victorias suma en la tercera categoría del fútbol español desde que en el curso 2021-22 pasó a llamarse Primera RFEF (ahora con el nombre comercial de Primera Versus e-Learning). La buena nueva llega después de que el conjunto de Fredi Álvarez cerrase 2025 con una importante victoria ante el Real Madrid Castilla que le consolida en la segunda plaza, por detrás de un histórico Tenerife sin otro objetivo que retornar cuanto antes a Segunda. Y sin tener en cuenta a esos clubes importantes con pasodo efímero por la división de bronce, el Fortuna sobresale por encima del resto.

«Sus números hablan por sí solos. El Celta Fortuna siempre ha estado por encima de los 50 puntos, siendo 53 su registro más bajo que les sirvió para finalizar el curso 2024/25 en la octava plaza», subrayan desde la federación después de destacar el valioso trabajo en el fomento de la cantera que realiza el club vigués. Solo hay que fijarse en la edad media de los célticos. El mayor de la plantilla es el portero Coke Carrillo, con 23 años. Y jugadores consolidados en el once como Óscar Marcos, Ángel Arcos, Pablo Gavián, Hugo Burcio, Anxo Rodríguez o Andrés Antañón no superan los 19.

La mejor temporada del Fortuna en esta nueva categoría fue la 2023-24, que coincidió con el relevo de Fredi Álvarez tras pasar Claudio Giráldez al primer equipo. Entre ambos llevaron al filial céltico hasta los 65 puntos, con 19 victorias y 67 goles. Entonces, finalizaron en la cuarta plaza.

En la quinta posición acabaron el curso 2022-23 y en la sexta se posicionaron un año antes, en el estreno de la nueva categoría. La pasada temporada la cerraron en la octava plaza, con 54 puntos.

«Si se establece un promedio de los números obtenidos durante las cuatro temporadas y media de vida de Primera Federación, el Celta Fortuna arrojaría una media de 60,22 puntos, 17,11 victorias y 56,44 goles a favor por curso, estadísticas que, si los olívicos mantuvieran su tendencia de la temporada en curso, podrían superar ya que tienen una proyección de 74 puntos, 22 victorias y 56 goles», subrayan desde la federación.