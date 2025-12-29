El Celta regresa al trabajo pendiente de los lesionados

La plantilla del Celta ha dado por finalizadas sus vacaciones navideñas y esta mañana regresa a los entrenamientos en la ciudad deportiva Afouteza para comenzar a preparar el primer compromiso de 2026, en el que le espera en Balaídos el Valencia para disputar el sábado 3 de enero a partir de las 14 horas la decimoctava jornada de Liga. Después de ocho días de descanso, el conjunto celeste retoma la actividad pendiente de los tres jugadores que están lesionados: Borja Iglesias, Pablo Durán y Carlos Domínguez.

El delantero compostelano se perdió el último partido del año, ante el Oviedo, después de lesionarse en un costado durante el partido de Copa contra el Albacete. Las pruebas médicas confirmaron que Borja Iglesias sufrió un «pequeño arrancamiento subcostal derecho», que ha requerido tratamiento médico y de fisioterapia.

Su compañero Pablo Durán acumula más jornadas de baja después de sufrir una «lesión ligamentosa en el hombro izquierdo», durante el partido ante el Real Madrid que le obligó a solicitar el cambio en el descanso.

El tercer lesionado es Carlos Domínguez, que durante un entrenamiento en Afouteza sufrió una «rotura fibrilar en el aductor del muslo izquierdo» y que le ha impedido jugar los últimos compromisos del año. El zaguero vigués no compite desde el pasado 4 de diciembre, en el duelo de Copa contra el Sant Andreu.

Los tres lesionados del Celta han aprovechado esta semana de descanso para apurar en su puesta a punto para recibir cuanto antes el alta médica que les permita entrar en las convocatorias de Giráldez para el comienzo de un nuevo año.

El Valencia, con dos dudas

El Valencia, que ya ha regresado a los entrenamientos, espera recuperar para la visita a Vigo a dos piezas importantes en el esquema de Carlos Corberán. Los zagueros Diakhaby y Cömert ya trabajan con el grupo y en Mestalla esperan que puedan participar en el duelo de Balaídos, donde los valencianistas solo han perdido en seis de sus catorce últimas visitas a Vigo.

La última visita del conjunto ché al Celta se remonta a agosto de 2024 para disputar la segunda jornada de Liga. Entonces, los de Giráldez se llevaron la victoria gracias a los goles de Mingueza, Aspas y Beltrán para darle la vuelta a un marcador que abrió el visitante Diego López. El técnico valencianista entonces era Rubén Baraja, que a mitad de temporada fue sustituido por Corberán.