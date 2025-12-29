El año del ‘Panda’

Hay años que no se olvidan y el que está a punto de terminar ha sido inolvidable para Borja Iglesias, pues se ha convertido en el máximo goleador del Celta (16 tantos) y ha regresado a la selección española, por lo que se convierte en serio candidato a disputar el Mundial de 2026. Después de una semana de descanso, el delantero compostelano regresa hoy a los entrenamientos. Ausente en el último partido de Liga por «un pequeño arrancamiento subcostal derecho», según los médicos, espera reaparecer el 3 de enero en la visita a Balaídos del Valencia, uno de los equipos que le acogió en su etapa de formación durante tres años y antes de recalar en la cantera del Villarreal para incorporarse posteriormente al filial del Celta en el verano de 2013.

A punto de cumplir los 33 años, Borja Iglesias ha encontrado el lugar donde más feliz se siente como futbolista, como no se cansa de repetir desde que el verano pasado firmase por el Celta hasta 2028, después de disfrutar de un año de cesión en Balaídos por parte de un Betis que aceptó una operación de traspaso por 2,5 millones de euros si se cumplen varios objetivos. Desde que a mediados de 2024 regresó a casa, el delantero santiagués se implica como nadie con el equipo de su vida. Y los números de su rendimiento en este 2025 lo corroboran, pues no solo le ha arrebatado a su amigo Iago Aspas la corona de máximo goleador anual del Celta sino que ha sido el componente de la plantilla que dirige Claudio Giráldez que más partidos ha disputado en este ejercicio que ahora concluye (con 45 de las 48 actuaciones del equipo).

El 2025 arrancó de la mejor manera para Borja Iglesias, pues en el primer partido de Liga, ante el Rayo Vallecano, anotó el gol del empate. Uno de sus días más brillantes llegó a mediados de abril, cuando firmó un triplete contra el Barcelona. Era la primera vez que alcanzaba tal número de goles en un partido de la máxima categoría. Sin embargo, su alegría no pudo ser completa porque los azulgranas dieron buena cuenta de un 1-3 en contra y se llevaron los tres puntos en juego en Montjuïc.

La temporada a préstamo en Balaídos del ‘Panda’ resultó muy fructífera, pues después del ostracismo vivido en el Betis de Pellegrini recuperó su sitio entre los mejores delanteros españoles de la Liga y acabó el curso como máximo goleador del Celta, con 11 goles.

Y esa gran temporada llevó al Celta a apostar por su contratación para convertirlo en uno de los referentes de la plantilla y ejemplo para los canteranos. Su alegría por regresar definitivamente a casa vino acompañada meses después de la llamada de la selección española tres años después de renunciar a la misma por su apoyo a Jenni Hermoso frente al entonces presidente de la federación, Luis Rubiales.

En el arranque de la nueva temporada, el delantero compostelano acaparó los goles del Celta, al que le dio un punto ante Villarreal, Girona y Rayo Vallecano. En la Copa, logró llevar el duelo ante el Sant Andreu hasta la tanda de penaltis al empatar en la prórroga. Y también firmó otro gol en la siguiente eliminatoria, ante el Albacete, pero esta vez el equipo de Giráldez cayó en los lanzamientos desde los once metros. Allí se lesionó Borja Iglesias en el costado tras protagonizar una dura pero noble pelea con los centrales rivales. Porque además de goles, asistencias y un gran juego de espaldas, el ‘Panda’ demuestra una implicación superlativa cuando se enfunda la celeste. Y eso le ha llevado a convertirse en el jugador más destacado del Celta en 2025.

Marcos Alonso, en el once ideal de la Liga en el año 2025

La Liga le hizo un hermoso regalo ayer a un Marcos Alonso que cumplía 35 años. El defensa del Celta fue incluido en el once idea del año en Primera División, un premio a su excelente trabajo en la temporada pasada y las últimas jornadas de ésta, tras un irregular arranque de curso.El internacional madrileño aparece en el ‘Team of the year’ de la Liga 2025 junto a estrellas mundiales como Mbappé, Lamine Yamal o Pedri. El once estelar del año está formado por el portero Joan García, ahora en el Barcelona tras despuntar en el Espanyol. En la línea defensiva aparecen dos jugadores del Villarreal, Foyth y Mouriño, junto al céltico Marcos Alonso, que ha sido el céltico que más minutos disputó en 2025. El centro del campo está formado por Baena (Villarreal y Atlético), el madridista Bellingham, el barcelonista Pedri y el bético Antony. En ataque, el barcelonista Raphinha acompaña a Yamal y a Mbappé. Marcos Alonso que ha vuelto a recuperar el nivel competitivo del curso pasado, está pendiente de su futuro, pues su contrato en Vigo finaliza el próximo mes de junio tras prorrogarse una temporada el pasado verano. El madrileño medita si prolongar su larga carrera deportiva. «Es más verme yo para competir otro año más. Quiero estar seguro de que sea la decisión acertada. Quiere tener ese compromiso al cien por cien para competir. Cuando esté listo, tomaré la decisión y no será un problema llegar a un acuerdo»,dijo recientemente al diario As en referencia a su renovación con el Celta.