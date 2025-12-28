La trayectoria reconocida de Garcés

La trayectoria de Marco Garcés (Ciudad de México, 1972) como director deportivo del Celta se refleja en un amplísimo álbum de fotografías con jugadores recién llegados a Vigo o que renovaron su contrato desde que en diciembre relevase a Luis Campos. En la primera imagen, Garcés aparece junto a Tadeo Allende, el fichaje con el que se estrenó en el Celta. La última fotografía se realizó hace un par de semanas, junto a la presidenta Marián Mouriño, con motivo de la renovación de su contrato hasta 2030: un reconocimiento a su buen trabajo en la entidad celeste.

En estos dos años, que se cumplieron el jueves, Garcés ha promovido una profunda remodelación no solo en el grupo de jugadores que dirige Claudio Giráldez sino también en el filial, así como en la línea de trabajo de una cantera con más presencia que nunca en el primer equipo. Acelerar el proceso de formación es una de las consignas que ha impuesto Garcés, que al año siguiente de llegar a Vigo solicitó la contratación del neerlandés Jan Westerhof, con el que coincidió en Pachuca, para reforzar el organigrama del fútbol base, en el que Alex Otero, Míchel Martínez y Álex Andújar aparecen como sus colaboradores más estrechos.

Primeras decisiones

Después de su exitosa etapa como director deportivo en Pachuca, Garcés se incorporó al Los Ángeles FC de la MLS y tras dos años allí aceptó la oferta del Celta. Nada más llegar, el mexicano tuvo que negociar el fichaje de Tadeo Allende. A pesar de gastar 4,5 millones de euros en esa operación, Garcés ha sabido adaptarse a la economía de un club que necesita vender para mantenerse en la élite. Y los ingresos por venta de jugadores han sido su mejor aval en estos dos últimos años. La palma se la llevó la venta de Strand Larsen por 30 millones de euros al Wolverhampton, que un año después convenció a una de las perlas de la cantera, Fer López, por 23 millones. El traspaso de Douvikas al Como supuso unos ingresos de 14 millones, a los que se unieron los 2 por la marcha de Bamba a Chicago Fire y los 1,5 millones por la venta del 50 por ciento de los derechos de Miguel Rodríguez al Utrecht.

Garcés, junto a sus principales colaboradores en el Celta. / Alba Villar

Con Garcés, el Celta ha ingresado 72,5 millones de euros en los dos últimos años en traspasos. A ello hay que restar los alrededor de 23 millones que el club ha invertido en fichajes. Al citado de Allende le han seguido los de Jones El-Abdellaoui (4,2 millones), Ferran Jutglà (5 millones), Ilaix Moriba (6 millones) y Borja Iglesias (2,5 millones). Manquillo, Jailson, Iker Losada, Marcos Alonso, Bryan Zaragoza y Radu han llegado libres o cedidos y completan la docena de refuerzos desde la llegada de Garcés. Yse han marchado al concluir contrato Guaita, Tapia, Jailson, Manquillo, Kevin y Alfon.

El mayor esfuerzo para el director deportivo en estos dos años, sin embargo, se ha centrado en la búsqueda de destino a los que no contaban para Giráldez: Unai Núñez (Verona), Carles Pérez (Aris Salónica), Manu Sánchez (Levante), Allende (Inter Miami), De la Torre (San Diego) y Dotor (Málaga). Mientras tanto, la nómina de canteranos o que pasaron por el filial céltico y que han llegado al primer equipo va en aumento: Damián, Carreira, Javi Rodríguez, Rueda, Durán, Alfon, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Manu Fernández, Fer López, Miguel Román, El-Abdellaoui, Marc Vidal, Hugo González, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Andrés Antañón y Coke Carrillo.

Aligerar la plantilla, una cuenta pendiente desde agosto

La apuesta por la cantera requiere de plantillas cortas que permitan contar habitualmente con futbolistas del filial en la dinámica del primer equipo. En esta temporada, el Celta no ha podido cumplir ese objetivo y al final del mercado de agosto se encontró con un plantel de 28 futbolistas. Como la normativa solo permite 25, los tres restantes tuvieron que seguir con dorsales superiores, como si fuesen jugadores del filial. En ese caso se encuentran Javi Rodríguez (32), Yoel Lago (29) y El-Abdellaoui (39). Garcés no pudo convencer a Cervi, Aidoo, Marc Vidal e Iván Villar para que se buscasen equipo ante las pocas oportunidades que tendrían este curso en el Celta. La situación se repetirá a partir del 1 de enero con la apertura del mercado de fichajes de invierno. El Celta no podrá realizar ningún refuerzo mientras no libere fichas. Las opciones de poder reincorporar a Fer López no pueden ni llegar a Wolverhampton al no disponer de plazas vacantes.