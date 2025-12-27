Un año sin oscilaciones bursátiles

El portal Transfermarkt.es actúa como una bolsa de valores del fútbol internacional. Siguiendo criterios como minutos jugados, titularidades, edad, goles o traspasos, esta herramienta actualiza cada cierto tiempo el valor de las plantillas de los equipos. En la última actualización de 2025 al Celta le asigna el mismo valor que en diciembre de 2024. En ambos, el equipo vigués alcanzó una cotización total de 14o,4 millones de euros; siendo Óscar Mingueza el más valorado, con 18 millones de euros, y el portero Marc Vidal, con 0,3 millones, situándose como el de menor precio.

De esta forma, el Celta ha vivido un último año sin oscilaciones bursátiles, aunque destaca el incremento en la valoración de la mayoría de sus canteranos, a excepción de Damián Rodríguez y de Iván Villar. También se reflejan singularidades como la de los futbolistas más veteranos , a quienes les penaliza cumplir años porque ven reducidas sus expectativas de interesar a otros clubes. En esta situación se encuentran célticos como Iago Aspas, Marcos Alonso o Borja Iglesias, aunque este último ha protagonizado uno de sus mejores años como profesional hasta el punto de regresar a la selección española y convertirse en un firme candidato a representar al Celta en el Mundial de 2026.

En la actualización de precios de la plantilla céltica destacan las revalorizaciones de Javi Rodríguez (pasó de 6 a 15 millones en un año), Ilaix Moriba ( de 4 a 10 millones), Williot Swedberg (de 5 a 10), Hugo Sotelo (de 5 a 9), Sergio Carreira (de 1,2 a 6), Andrei Radu (de 1,5 a 5), Pablo Durán (de 1 a 4), Javi Rueda (de 0,4 a 3), Miguel Román (0,35 a 2,5), Ferran Jutglà (de 5 a 7) Jones El-Abdellaoui (de 2,3 a 4), Yoel Lago (de 0,2 a 2,5), Manu Fernández (de 0,2 a 1,5) y Hugo Álvarez (de 7,5 a 8 millones).

Claudio habla con Borja Iglesias y con Mingueza. / Pablo Hernández Gamarra

Ha habido canteranos a los que el 2025 no les sentó tan bien, como a Damián Rodríguez (vio rebajado su valor de 3 a 2 millones) e Iván Villar (de 1,2 a 0,9), así como a los citados Aspas (de 2,5 a 1,8), Borja Iglesias (de 4 a 3) o Marcos Alonso (de 1,8 a 1,4). La lista de futbolistas con el precio devaluado en los doce últimos meses se completa con Mingueza (de 20 a 18), Bryan Zaragoza (de 12 a 10), Starfelt (de 6 a 5), Aidoo (de 2 a 1), Ristic (de 0,9 a 0,9) y Cervi (de 0,9 a 0,7).

Al cierre de este 2025, el once del Celta más valorado estaría formado por Mingueza (18 millones), Javi Rodríguez (15), Moriba (10), Bryan Zaragoza (10), Williot (10), Sotelo (9), Hugo Álvarez (8), Jutglà (7), Carreira (6), Starfelt (5) y Radu (5).

El valor de mercado que otorga Transfermarkt también se utiliza como referencia por parte de los clubes a la hora de poner precio a un jugador durante la negociación con otro equipo, sin tener que recurrir a la cláusula de rescisión de contrato que impide tanteos y manejar diferentes ofertas. El Celta se ha puesto como objetivo esta temporada conseguir 32 millones de euros en la venta de futbolistas para poder cuadrar su presupuesto. Los candidatos a marcharse aparecen entre los primeros de la lista de cotizaciones, aunque en el caso de Mingueza no podría ser posible porque el catalán finaliza contrato el 30 de junio y saldría con la carta de libertad bajo el brazo para negociar por su cuenta con otro club.

Paso atrás para varios canteranos

Antes de hacer pública la última actualización del año, Transfermarkt actualizó la lista de cotizaciones en el mes de octubre y en la misma salían mal parados canteranos del Celta como Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Damián Rodríguez y Manu Fernández. Alguno, como Sotelo, vio reducido su valor en 3 millones de euros (pasó de 12 a 9 millones).

Esa pérdida en la cotización bursátil de estos jóvenes futbolistas ha ido acompañada en la mayoría de los casos con una menor incidencia en el juego del equipo celeste y en el número de minutos disputados en este último tramo del año. Algunos de ellos tuvieron una mala actuación en el partido de la Liga Europa ante el Ludogorets.

Damián, por ejemplo, fue titular en tierras búlgaras pero Giráldez lo dejó en el banquillo en el descanso. Desde entonces, el centrocampista ponteareano no ha vuelto a sumar minutos. Por el contrario, jugadores con pasado en la cantera y en el Fortuna han visto aumentado su precio en el mercado futbolístico gracias a su buen rendimiento en los últimos meses.

Pablo Durán, Sergio Carreira, Jones El-Abdellaoui o Miguel Román han ganado también presencia en el once de Claudio Giráldez. Además, Moriba y Radu han elevado su cotización gracias a la gran campaña que protagonizan con la camiseta celeste.