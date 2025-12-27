El Valencia, próximo rival del Celta, vuelve hoy al trabajo

El Valencia regresa hoy a los entrenamientos en una sesión de trabajo vespertina prevista a las 17:00 horas tras haber disfrutado de unos días de descanso navideño que arrancaron tras el partido ante el Mallorca en Mestalla del pasado día 19.

La plantilla dirigida por Carlos Corberán disfrutó de una semana de descanso antes de afrontar la segunda parte de la temporada, en la que el equipo volverá a centrarse en el objetivo de la permanencia en la Liga y esperar a su rival en la siguiente ronda de la Copa.

El Valencia cerró 2015 con 16 puntos en LaLiga en la decimoséptima plaza de la clasificación a un solo untos de la zona de descenso a Segunda División y tras haber eliminado en la Copa al Sporting de Gijón.

La visita al Celta, del sábado 3 de enero a las 14:00 horas, será su primer compromiso de 2026, mientras que el día 7 conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa del Rey en el sorteo de la competición y recibirá al Elche en Mestalla, de nuevo en LaLiga, el sábado 10 a las 21:00 horas.