El Valencia, próximo rival del Celta, vuelve hoy al trabajo
efe
El Valencia regresa hoy a los entrenamientos en una sesión de trabajo vespertina prevista a las 17:00 horas tras haber disfrutado de unos días de descanso navideño que arrancaron tras el partido ante el Mallorca en Mestalla del pasado día 19.
La plantilla dirigida por Carlos Corberán disfrutó de una semana de descanso antes de afrontar la segunda parte de la temporada, en la que el equipo volverá a centrarse en el objetivo de la permanencia en la Liga y esperar a su rival en la siguiente ronda de la Copa.
El Valencia cerró 2015 con 16 puntos en LaLiga en la decimoséptima plaza de la clasificación a un solo untos de la zona de descenso a Segunda División y tras haber eliminado en la Copa al Sporting de Gijón.
La visita al Celta, del sábado 3 de enero a las 14:00 horas, será su primer compromiso de 2026, mientras que el día 7 conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa del Rey en el sorteo de la competición y recibirá al Elche en Mestalla, de nuevo en LaLiga, el sábado 10 a las 21:00 horas.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro