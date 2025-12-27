El reloj del Celta Femxa Zorka

«Acertar con las americanas». El viejo mantra que se repite desde hace décadas en el baloncesto FIBA. Decisiones que marcan temporadas y que se basan en una mezcla de trabajo, intuición, presupuesto y la inevitable fortuna que siempre acaba por tener su incidencia. Hace días el Celta Femxa Zorka se despidió de la escolta Jiselle Thomas, que no acabó de adaptarse a la exigencia de la Liga Challenge y su rendimiento ha estado muy por debajo de quien ocupa una de las plazas extracomunitarias. Por fortuna para el proyecto vigués, todo lo contrario sucede dentro de la pintura donde Jessica Kelliher, la otra americana, se ha convertido en un seguro de vida para Cristina Cantero. Después de trece partidos de Liga la pivote es la máxima anotadora de la categoría (18,23 puntos por partido cuando ninguna otra de la Liga Challenge llega a 16) y la jugadora con mejor valoración media de todo el campeonato (la única que supera los 20 puntos por partido).

Rememora Carlos Colinas, director deportivo del Celta, aquellos días en los que, bajo la amenaza del descenso, intensificó el trabajo en busca de jugadoras que ayudasen a conseguir un ascenso inmediato. Jessica Kelliher jugaba su quinta temporada en Suecia después de un año en Bélgica. A Colinas le llamó por encima de todo su regularidad: «No era una jugadora de rango universitario alto ni mucho menos. Venía de la segunda categoría en la liga universitaria y tras un año en Bélgica dio el salto a Suecia. Me empezó a llamar la atención un dato de ella y era su regularidad numérica. Ha jugado en equipos suecos de zona media alta, nunca equipos maravillosos. Era una jugadora referente pero su promedio de puntos y rebotes era más o menos idéntico jornada tras jornada».

Luego llega el descenso y es el momento de tomar decisiones. Colinas cuenta que Kelliher fue de los primeros nombres que tenía apuntados en su lista de los deseos: «La Liga sueca es un campeonato que está por encima de la Challenge y por debajo de la Liga Endesa. Por lo tanto cuando descendimos y buscamos una jugadora que pudiera ser determinante en la Liga Challenge pensamos en ella. Ahí fue donde profundizamos un poco más en el estudio, en el detalle, en sus características, sus déficits, cómo era en el día a día, como compañera...tengo que decir ahí nos ayudó mucho la entrenadora que tuvo los dos últimos años en Suecia, en el Östersund. Nos dio mucha y muy valiosa información y decidimos que era el perfil que estábamos buscando».

Desde entonces todo ha fluido. En cuanto comenzó a la competición Kelliher se transformó en la principal referencia para el Celta. Colinas la describe: «No es una jugadora de gran talento, ella es una jugadora absolutamente fiable, es un reloj. Atléticamente no es buena, físicamente es fuerte, es una roca. Creo que es donde explota sus virtudes. Rápida pero no grande (mide 1.84) y con un dominio letal en determinados espacios en ataque, cercanos al aro».

Admite el director deportivo que cuando se lanzaron a su contratación había ciertas dudas que tenían más que ver con la composición general de la plantilla y con su compatibilidad con la otra pivote: «Una de las dudas que tenía a la hora de construir el equipo era que habíamos firmado a Diana Cabrera, la jugadora argentina que es una veterana de gran rendimiento defensivo, buena reboteadora. Una de las dudas que nos asaltaban en ese momento era cómo podían llegar a mezclar las dos. Ninguna de ellas tenía carácter de cuatro abierto como pasa en el baloncesto moderno. Ninguna de ellas tira de tres o te da algo diferente lejos del aro. Bueno pues un riesgo que asumimos, pero todo ha funcionado de maravilla a la hora de ocupar espacios, de conexión...es una gozada verlas jugar juntas».

Kelliher, de 28 años, ya es una persona en la madurez de su carrera deportiva, con amplio conocimiento del baloncesto europeo y eso allana el camino en todo este proceso que ahora celebra el Celta Femxa Zorka. Carlos Colinas la retrata como «muy escandinava y muy adaptada a la vida europea. Jugadora a la que le gusta madrugar mucho, que se acuesta pronto y que habitualmente acostumbra a pedir trabajo extra para estar mejor. Es buena compañera y con el idioma pues como es normal le cuesta aún comunicarse, pero no es problema».

Colina concluye que «estamos muy contentos con su rendimiento y sobre todo con la fiabilidad que tiene. Lo que estaba haciendo en Suecia lo está replicando en España. Sabes perfectamente lo que te va a hacer en el juego y lo que te va a dar. Es cierto que vemos que el rival prepara cosas contra nosotros con el objetivo de reducir su incidencia, pero ella siempre tiene una lectura más en el juego para seguir haciendo y estar en sus números».