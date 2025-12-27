Un mes cargado de nominaciones

Las victorias ante el Real Madrid en el Bernabéu y frente al Athletic Club en Balaídos han dado lustre en diciembre al Celta, que aparece como uno de los equipos más representado en las candidaturas para los diferentes premios mensuales que otorga la Liga. Claudio Giráldez, Williot Swedberg y Andrei Radu han sido incluidos como candidatos a los premios que otorga la Liga al mejor entrenador, el mejor gol y el mejor guardameta de cada mes. El empate sin goles en Oviedo con el que los célticos despidieron 2025 no deslució el gran rendimiento de los célticos ante dos históricos de Primera División. Los únicos borrones en el último mes de este año que está a punto de concluir fueron el adiós en la Copa del Rey y la segunda derrota consecutiva en la Liga Europa. Los resultados en la Liga salvaron al Celta de un mal cierre de año después de pasar apuros para eliminar al Sant Andreu y caer ante el Albacete en la Copa, además de perder con claridad ante el Bolonia en Europa.

La victoria por 0-2 en el Bernabéu fue histórica, con un doblete de Williot. El primer tanto del sueco, tras un remate en escorzo, es uno de los candidatos al mejor gol del mes, premio por el que también compiten Héctor Fort, del Elche, y Carlos Romero, del Espanyol. El sueco es candidato además a mejor sub-23, junto a Bellingham, Pubill, Fort y Virgili.

Los siete puntos sumados por el Celta en los tres partidos de Liga disputados este mes llevaron a Giráldez a formar parte del trío de candidatos a mejor entrenador de diciembre. Como rivales tiene a Manolo González, del Espanyol, y a Hansi Flick, del Barcelona.

Y los tres partidos sin encajar goles, además de detenerle un penalti a Nico Williams, llevaron a Radu a figurar entre los cinco aspirantes a jugador del mes de la Liga, junto a Mbappé, Lamine Yamal, Koke Resurrección y Valera, del Elche. Ese buen trabajo de Radu ha sido reconocido también en su país, donde le han nombrado mejor internacional del mes de diciembre.