La plantilla menos consolidada de la Liga

Enero es un mes de mucha agitación en los despachos del fútbol al abrirse el mercado de fichajes de invierno y la puerta de las negociaciones para los jugadores que concluyen contrato en junio. En Primera División, un total de 79 futbolistas entran en esa nueva situación al acercarse la finalización de su vigente contrato. De ellos, 7 pertenecen al Celta, que se convierte en el club de la Liga con la plantilla menos consolidada.

De los implicados, en A Sede solo interesa la continuidad de tres: Iago Aspas, Marcos Alonso y Óscar Mingueza. Mientras que Fran Beltrán, Mihailo Ristic, Joseph Aidoo y Franco Cervi podrán negociar a partir de la próxima semana con otros clubes, tal y como recoge la legislación vigente para aquellos que acaban contrato en junio de 2026.

Ahora mismo, la prioridad de la dirección deportiva del Celta es convencer al agente de Mingueza para que el catalán extienda su vinculación con el Celta. Tentadoras ofertas económicas del fútbol árabe y proyectos ambiciosos de la Premier inglesa rondan al zaguero céltico, que insiste en lo bien que se encuentra en Vigo y en el equipo de Giráldez, que le ha ayudado a revalorizarse en el mercado. A partir del 1 de enero, Mingueza podrá negociar con otros clubes su futuro profesional.

El área que dirige Marco Garcés se plantea además la renovación de Marcos Alonso, que ha recuperado el nivel competitivo del curso pasado pero su edad (pronto cumplirá 35 años) es un factor que dificulta las posibles negociaciones.

En el caso de Aspas, la decisión de continuar un año más queda exclusivamente en manos del moañés. El club entiende que el mejor jugador de la historia del Celta se ha ganado el derecho a elegir la fecha de su adiós. Gran parte del celtismo espera seguir disfrutando un año más del astro morracense. Ayer se cumplió un año del anuncio de la renovación de Aspas por parte del Celta. En esta ocasión ya no podrán cumplirse los mismos plazos, aunque por delante aparece otra fecha significativa como el 6 de enero. Sería un bonito regalo de Reyes para el celtismo.

De los cuatro jugadores restantes por los que el club no muestra ningún interés por su renovación, con algunos de ellos se han abordado propuestas de salida del club en el próximo mes para habilitar fichas libres que permitirían abordar alguna incorporación a la plantilla de Giráldez. Con Aidoo y Cervi se intentará de nuevo abrir vías de diálogo para que dejen hueco a posibles refuerzos en una plantilla con las 25 licencias ocupadas, lo que imposibilita más incorporaciones en enero.

Ristic y Beltrán, que también finalizan contrato el próximo mes de junio, son casos diferentes porque cuentan habitualmente para el entrenador. Al serbio le han penalizado sus continuos problemas físicos y al toledano-madrileño se le planteó una reducción de sueldo en el nuevo contrato que el jugador no contempla.

Y así, el Celta llegará la próxima semana a la apertura del mercado de invierno con la mayor nómina en Primera de jugadores que finalizan contrato este curso. A los siete casos del Celta le siguen los seis de Elche, Getafe y Oviedo. Entre esos dieciocho jugadores implicados aparecen dos con pasado céltico: Matías Dituro, portero del conjunto ilicitano, y David Costas, zaguero del con conjunto ovetense. Otro excéltico, Diego Pampín, también finaliza en seis meses contrato con el Levante.

El equipo valenciano aparece en el tercer escalón de esta relación de futbolistas que finalizan contrato en 2026 con cinco implicados. Girona, Rayo Vallecano y Villarreal también cuentan con cinco futbolistas a las puertas de recibir la carta de libertad.

Con cuatro aparecen el Valencia, el Sevilla y el Mallorca. El equipo balear cuenta con el ‘abuelo’ de la Liga, el portero Iván, ‘Pichu’, Cuéllar, que en mayo cumplirá 42 años. El oviedista Cazorla cumplió 41 (tres más que Aspas) el pasado 13 de diciembre.

Estos datos sobre los futbolistas que llegan al final de su contrato los ha recopilado la agencia de noticias Post United, que los hizo públicos a través de su cuenta en X. Los tres grandes de la Liga solo reúnen un total de seis futbolistas en situación de provisionalidad: los barcelonistas Lewandowski y Christiensen, los madridistas Rüdiger, Carvajal y Alaba y el rojiblanco Koke Resurrección, que con 33 años ya ha alcanzado los 700 partidos con el Atlético de Madrid.